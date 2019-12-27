Konservatuvara hazırlanan bu kursa gelsin

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açtığı kurslarla genç yeteneklere destek oluyor. Bu yıl ilk kez açılan piyano ve şan kursu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde başladı. Eğitimlere, müzik alanında kendini geliştirmek isteyenlerin yanı sıra güzel sanatlar ve konservatuvar sınavlarına hazırlanan gençler de büyük ilgi gösteriyor.

Bayraklı Belediyesi, kültür ve sanat alanında açtığı kurslarla adeta konservatuvar gibi çalışıyor. Son olarak ücretsiz kurslarına piyano ve şan eğitimini de ekleyen Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tiyatro, drama, resim, Latin dansları, halk oyunları, karikatür, takı, bağlama ve gitar kurslarıyla genç yeteneklere destek veriyor. Şan dersine katılan kursiyerlerin önce ses sınırları belirleniyor. Daha sonra diksiyon, doğru nefes kullanımı ve ses kontrolü eğitimi alan kursiyerler, doğru şarkı söylemeyi öğreniyor. Piyano derslerinde ise piyanonun teknik ve mantık özellikleri, sağ ve sol el kullanımı, müzik notaları ve terimleri, majör ve minör gam, akor, solfej ve armoni eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayanlar bir müzik eserini çalmaya hazır hale geliyor. Piyano ve şan kurslarına, güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerin konservatuar bölümlerini kazanmak isteyenler katılabiliyor. Eğitimler, pazartesi 75. Yıl Kültür Merkezi'nde 10.00-17.30, salı Osmangazi Hizmet Binası'nda 10.30-18.30, çarşamba Onur Açık Hava Tiyatrosu'nda 10.30-17.30, cuma 75. Yıl Kültür Merkezi'nde 10.00-12.00, cumartesi İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde 11.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. Piyano ve şan kursuna katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün 477 20 00 numaralı telefonunu arayarak ayrıntılı bilgi alabilir.

