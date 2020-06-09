Körfez ülkeleri Türk böreğini sevdi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ulaştıran Pınar, Ortadoğu ve Körfez bölgesini Türk mutfağının vazgeçilmezi börekleriyle tanıştırdı. Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “2020 yılında tüm ihracat pazarlarımızda Pınar markalı börek satışlarımızı yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk mutfağının birbirinden lezzetli ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Pınar, dondurulmuş ürünleriyle de sofralarda yerini alıyor. Dondurulmuş börek ürünleri ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Irak’ta da büyük ilgi gören Pınar, 2019 yılında tonaj bazında satışlarını 2018 yılına göre %45 büyüttü.

Hedef % 20 pazar payı

Pınar markalı börek ürünlerinin Ortadoğu ve Körfez bölgesinde büyük ilgi gördüğünü dile getiren Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Ortadoğu ile yakın mutfak kültürüne sahip olmamız ve Körfez ülkeleri ile ülkemizin gelişen sosyal ve ticari ilişkileri üzerine biz de bu bölgedeki potansiyel üzerinde çalışmaya başladık. Körfez ülkelerinin çok sevdiği Türk böreğinin yaptığımız atılımlarla, 2020 yılında da yüksek performansını sürdüreceğine inanıyoruz. Tuncer, ”Bunun yanı sıra Pınar markalı börek ürünlerimizi 2019 yılında ilk defa ABD’ye ihraç ederek daha geniş coğrafyalara ulaştık. ABD’ye ihracatımız 2020 yılında da düzenli bir şekilde artmaya devam edecektir” diye konuştu.

Bölgeye uygun ürün

Pınar’ın geniş çaplı tüketici araştırmalarından yararlanarak bölge insanının damak tadı ve ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunduğunu, belirten Tuncer, “Tüm bu çalışmalar ışığında bu yıl Körfez ihracatımıza büyük katkı sağlayan yeni börek paketlerimiz ile Ramazan döneminde Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde yoğun ilgi gördük. Aynı zamanda bölgede dijital kanallarda yayınlanan reklam filmimiz ile de olumlu etki yaratarak, bu ülkelerde güvenilir ve kaliteli bir marka olarak benimsendik” dedi. Türk böreklerinin yanı sıra dünyadan lezzetleri de ürün gamına eklemeye hazırlandıklarını belirten Tuncer “Pazarlama ve Ar-Ge ekiplerimiz, dünya lezzetlerinden farklı börek lezzetleri üzerinde çalışıyor. Yeni ürünlerimizle bu pazarlardaki potansiyeli karşılamak istiyoruz. Pınar Et’in ihracatı içindeki börek ürünlerimizin payını arttırmayı hedeflemekteyiz.” diye konuştu.