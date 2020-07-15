Karikatürist Mustafa Yıldız’ın “Karikatürlerle Korona Günlükleri Sergisi” Medical Park İzmir Sağlık, Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye’de ilk kez bir karikatür sergisine ilham oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Westpark Outlet’teki Medical Park İzmir Sağlık, Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde, Karikatürlerle Korona Günlükleri Sergisi” açıldı. 24 eserden oluşan serginin zor bir süreçten geçen tüm insanlara moral olması amaçlanıyor.

Açılışa katılan ulusal ve uluslararası ödüllü Karikatürist Mustafa Yıldız, “Bu sıkıntılı günlerde biz mizahçılar, morali yüksek tutmak zorundayız. Aylardır dünya çizerleri bu konuda karikatürler çiziyor, bazı ülkelerde karikatür yarışmaları, sergiler düzenleniyor. Ben de Korona Günlükleri ile sürece katkıda bulunmak istedim. Türkiye’de ilk kez korona konulu karikatürlerden oluşan bir sergi açıldı. Amacım hem insanlara moral olmak hem de onları uyarmak.” dedi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Doruk Belin “Koronavirüs yüzünden çok uzun bir süre evde kaldık. İşlerimizi evden yürütmeye çalıştık. Normalleşme süreci ile birlikte önlemlerimizi alarak dışarıya çıkmaya başladık. Bu süreçte sanattan da çok uzak kaldık. Konusu koronavirüs olan bir sergiyi ziyaret etmek benim için çok farklı bir deneyim oldu.” diye konuştu. Korona Günlükleri Sergisi, Ağustos ayının sonuna kadar gezilebilecek.