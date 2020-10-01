Koronalı çizgiler

İzmirli karikatürist Mustafa Yıldız’ın, günlük gazete ve dergilerde yayımlanan Covid-19 konulu karikatür sergisi Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu.

11 Ekim akşamına kadar gezilebilecek olan serginin açılışını yapan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, sıkıntılı geçen pandemi süreci ile ilgili ironi yaşatan serginin bazen güldürdüğünü bazen de düşündürdüğünü söyledi. Eserlerini bir kitapçık şeklinde toplayıp yayınlama hazırlıklarını sürdüren Mustafa Yıldız, sergiyi farklı mekanlarda sürdürmeyi de amaçlıyor. Açılışta konuşan Yıldız, sıkıntılı günlerde mizahçıların morallerini yüksek tutmak zorunda olduğunu söyledi.

İlk kez İzmir'de açıldı

Yıldız, “Aylardır Türk ve dünya çizerleri bu konuda karikatürler çiziyor, bazı ülkelerde karikatür yarışmaları, sergiler düzenleniyor. Ben de Koronavirüs günlükleri ile sürece katkıda bulunmak istedim. Türkiye’de ilk kez korona konulu karikatürlerden oluşan bir sergiyi İzmir’de açtım. Ayvalıklı sanatsever ile buluşmaktan mutluyum. 30 karikatürden oluşan sergimi Ayvalıklı sanatseverlerin beğenisine sunuyorum. Amacım hem insanlara moral olmak hem de onları uyarmak” dedi.