Kösedere Üzüm Şenliği’ne 12’nci kez merhaba!

Karaburun Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Kösedere Üzüm Şenliği, 17-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yılki şenliğe ünlü sanatçı Nükhet Duru renk katacak.

Karaburun Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kösedere Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlediği “12. Kösedere Üzüm Şenliği”, 17-18 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayacak.

17 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de görsel bir şölene dönüşen kortejle başlayacak şenlik, gün boyunca her yaş grubuna yönelik etkinliklerle devam edecek. Şenlik kapsamında üzüm çeşitleri, üzüm ile yapılan yöresel yiyecek ve içeceklerin satıldığı stantlar kurulacak.

Sahrap Soysal ile yarışma

Şenliğin ilk günü birbirinden ilginç atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Üzüm deyince ilk akla gelen Pekmez Yapım ve Şarap Yapım ve Tadım Atölyeleri ile ziyaretçiler keyifli saatler geçirecek. Ödüllü yemek kitaplarının yazarı ve televizyon programcısı Sahrap Soysal, Kösedere Üzüm Festivali’nde sevenleri ile buluşacak. Soysal, üzümlü lezzetler ile ilgili söyleşisinin ardından farklı tariflerin renklendirdiği “Üzümlü Tatlılar Yarışması”nın sunum ve jüri üyeliğini yapacak.

Nükhet Duru sahnede

Şenliğin ilk günü ziyaretçiler müziğe de doyacak. Kösedere Şenlik Alanı’nda “Atabey Aydın ve Grup Sefir”in Türk Halk Müziği performansı ile başlayacak akşam etkinlikleri, ünlü sanatçı Nükhet Duru’nun şarkılar ve kahkahalarla bezeli şovu ile devam edecek.

Bağcılığın sürdürülebilirliği

Şenliğin ikinci gününde Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Dr. Burak İşçi, Dr. Özlem Altındişli, Dr. Ahmet Uhri ve Ziraat Yüksek Mühendisi Elvan Hatipoğlu “Karaburun Yarımadası’nda Bağcılığın Sürdürülebilirliği”ni anlatacaklar. Kösedere Köy Meydanı’nda üzümün Anadolu’daki yolculuğunun, sürdürülebilir bağcılıkta yetiştiricilik uygulamalarının ve bağda çevre dostu zararlı yönetiminin anlatılacağı söyleşide, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karaburun Yarımadası’ndaki tarımsal çalışmaları hakkında da bilgi verilecek.

Yarışmalarla bitecek

Festivalin son günü olan 18 Ağustos Pazar günü ise, "En Güzel Üzüm" ve “Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması” gerçekleştirilecek. En Güzel Üzüm Yarışması’nda en iyi ve en kaliteli üzümü yetiştiren üreticilere ödül verilecek. Karaburun’a özgü üzümlerin ve üzüme ait ürünlerin, yöresel yemeklerin ve geleneksel çeşitli el ürünlerinin satıldığı stantlar, festival boyunca ziyaretçilere açık olacak.