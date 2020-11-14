KOSGEB desteğiyle açılan galeride ilk sergi sanatseverlerle buluştu

Urla ilçesinde KOSGEB'den alınan destekle kurulan çağdaş sanat galerisi, Ressam Suzan Batu’nun "Tanrıçanın Günlüğü" ismini verdiği sergiyle açıldı.

KOSGEB desteğiyle açılan galeride ilk sergi sanatseverlerle buluştu
14 Kasım 2020 Cumartesi 21:23

KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Destek Programı’na başvuran kadın girişimci Ayşe Bahar Eriş Soyoğuz, 5 bin lira hibe ve 70 bin lira da faizsiz kredi kullanma hakkı ile Park Sokak’ta "Be Contemporary Art Gallery"  isimli sanat galerisi açtı.

Soyoğuz, açılışta, hayallerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti. Galerinin ilk etkinliği olarak sanatseverlerin beğenisine sunulan Suzan Batu'nun eserlerinden oluşan serginin, 30 Aralık'a kadar görülebileceği bildirildi.

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