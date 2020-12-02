Kültür ve sanat, dile geliyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Şarkılarla Duygulara Yolculuk" programıyla dinleyenlerinin karşısına çıkıyor

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde 100.8 frekansıyla yayın yapan Radyo Ege Kampüs, evde geçirilen süreyi artıran pandemi döneminde de dinleyenlerini hem eğlendiren hem bilgilendiren hem de dinlendiren pek çok programı ile beğeni topluyor.

Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın hazırladığı ve sunduğu "Şarkılarla Duygulara Yolculuk" programı, İzmir'de kışın yavaş yavaş yüzünü hissettirdiği bu günlerde radyoseverlerin içini ısıtıyor. Müzikli dinleti tarzında hazırlanan program, Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın kendine özgü sunumu, naif sesiyle dinleyenleri duygusal bir atmosferde yolculuğa çıkarıyor.

Dinleyenlerin hem ruh hem de duygu dünyasına müzik eşliğinde şiirsel bir anlatımla hitap eden program, Kovid-19 salgını nedeniyle evde daha çok vakit geçirmek zorunda kalanlara adeta terapi oluyor. Dinleyenleri bir yandan geçmişe götürürken diğer yandan da insanın geleceğe yönelik hislerini canlandırıyor. Müzikle romantik bir ambiyans yaratan program, Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın entelektüel birikimiyle tam bir sanat ve kültür şöleni yaşatıyor. "Şarkılarla Duygulara Yolculuk" programının ilk bölümü, 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 22.00'de, tekrarı ise her hafta salı günü saat 17:00'de yayınlanacak.