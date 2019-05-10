Kurtuluşun bayrağı Konak'ta sergilenecek

İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün süvarilere verilen, halkın bulduğu tüm kırmızı kumaşları birbirine ekleyerek ve üzerine çarşaftan kesilen ay ve yıldızı yerleştirerek diktiği Türk bayrağı, Konak Belediyesi'nin 'İşgalden Kurtuluşa: Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu' sergisinde yer alıyor.

İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi'nde, çok sayıda tarihi objenin ve dokümanın sunulduğu sergide, İsmet İnönü'nün kullandığı üç kılıç da görülebilecek. Sergi, bu kılıçların ve zafer bayrağının büyülü hikâyelerini de ziyaretçilerine anlatacak. Sergilenen eserler arasında Efe kıyafetleri, Yunan askerinin Anadolu'ya attığı top mermileri ile bando takımı enstrümanları da yer alacak.

İzmir'deki en kapsamlı etkinlik

Konak Belediyesi'nin, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele Hareketi'nin 100. yılı adına düzenlediği, 'İşgalden Kurtuluşa: Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu' isimli sergisi açıldı. Yaklaşık bir yıldır hazırlandıkları serginin, İzmir'de Milli Mücadele Hareketi'nin başlamasının 100. yılı adına yapılan en kapsamlı ve önemli etkinlik olduğuna dikkat çeken sergi küratörü Prof. Dr. Engin Berber, işgalin Konak'ta başladığını ve yine Konak'ta bittiğini hatırlatarak, "O anlamda, Konak Belediyesi'nin bu etkinliği üstlenmesi çok önemlidir; çok anlamlı bir vefa örneğidir" diye konuştu.

Nefret söylemi yok

Sergi'nin Milli Mücadele dönemini kapsadığını belirten Berber, "Bu sergide asla nefret söylemi yok. Biz öncelikle kendi yurttaşlarımıza, her yaş kuşağından kendi insanımıza, İzmir'in işgalini hatırlatmak ve bir farkındalık yaratmak istiyoruz: Aradan yüzyıl geçti ama emperyalizm, aslında hiçbir şeyi değiştirmedi; kendi ulusal ve iktisadi çıkarları için bu bölgedeki halkları ya kendi içinde ya da komşularıyla çatıştırmaya devam ediyor. Bu anlamda farkındalık yaratmak istedik. Ayrıca bizler, bu bölgede yaşayan halklar, iyi bir gelecek istiyorsak geçmişimizin üstünü örtmeden, onu olduğu biçimiyle hatırlamak zorundayız. Geçmişimizi hatırlayacağız, genç kuşaklara anlatacağız ve bunu iyi bir gelecek kurgulamak için yapacağız" dedi.

Zaferin Bayrağı

Sergide yer alacak en önemli parçalardan biri, işgale direnen halkın, bulduğu tüm kırmızı kumaşları birbirine ekleyerek diktiği Türk bayrağı... O dönemi anlatan Prof. Dr. Berber, "Türk ordusu, süvariler 9 Eylül'de Mimar Kemalettin Caddesi'nden geçerken, bir binadan diğerine asılan, kocaman bir Yunan bayrağı görüyor. O sırada birileri, 2 çarpı 4 ölçüsünde bir Türk bayrağı getiriyor. Farklı farklı, kırmızı kumaşların dikilmesiyle yapılmış; çünkü o dönem Yunan askeri, halk Türk bayrağı dikiyor diye kırmızı kumaşı yasaklamış. Halk da bulabildiği kumaşları birbirine eklemiş ve üzerine de bir çarşaftan ay yıldız yapmış. İşte o bayrak da sergide olacak" diye konuştu.

İsmet Paşa'nın kılıçları

Ziyaretçilerin İsmet İnönü'nün kullandığı üç kılıcı da sergide inceleyebileceğini söyleyen Berber, o dönemi ve kılıçların öyküsü ise şöyle anlattı: "Buhara Cumhuriyeti, Milli Mücadele devam ederken, Ankara hükümetiyle temas kurmak istiyor. Bir heyet, Buhara hazinesinden hediyelerle Ankara geliyor ve Mustafa Kemal'le görüşüyor. Getirdikleri üç kılıçtan birini Mustafa Kemal'in beline takıyorlar; işte o birinci kılıç. İkincisini, Batı cephesi komutanı olarak İsmet Paşa'ya veriyorlar. Üçüncüsünü de Mustafa Kemal'e, İzmir'e giren ilk komutana bu kılıcı verin, diyerek emanet ediyorlar. Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'dan hemen önce Fahrettin Altay'ın komuta ettiği 5. Süvari Kolordusu'nun yaptığı Ilgın manevralarını o kadar beğeniyor ki, kendisine hediye edilen Buhara kılıcını belinden çıkarıp Fahrettin Paşa'ya hediye ediyor. Bu kılıç Askeri Müze'de yok. Anıtkabir Müzesi'nde de yok. Yani Mustafa Kemal'in beline takılan birinci kılıç nerede, hiçbir fikrim yok. Kayıp. Üçüncü Kılıç da Hükümet Konağı'na bayrağı çeken Yüzbaşı Şerafettin'e veriliyor; bu kılıç da ortada yok. Bilinen tek kılıç, Pembe Köşk Müze Evi'nde sergilenen ikinci kılıç ve biz onu bu sergiye getirdik. Ayrıca, Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın bir fotoğrafı vardır ve ikisinin de belinde bir Kafkas kılıcı vardır. İsmet Paşa'nın belindeki o Kafkas kılıcı ile İstanbul halkının 1923'te İsmet Paşa'ya hediye ettiği, altın kakmalı kılıç da sergimizde görülebilecek."