Devrim Pınar Gürbüzoğlu’nun kaleminden, OPUSlab Tiyatro’nun yeni oyunu ‘Kuzgun Uykusu’ dünya prömiyerini yaptı. Oyun, tiyatro severler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı!

OPUSlab Tiyatro’nun sahneye taşıdığı ‘Kuzgun Uykusu’ dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Tiyatro Peron Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyerde, oyuncuların performansı tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.Devrim Pınar Gürbüzoğlu’nunbu yıl Türkiye tiyatrolarında sahnelenen dördüncü oyunu olan KuzgunUykusu’nunrejisiAhmet Ayaz Yılmaz’a ait. Oyunda başarılı oyuncular Koray Doğan ve Nilgün Usta rol alıyor.

YönetmenAhmet Ayaz Yılmaz, prömiyerde kendilerini yalnız bırakmayan İzmirli sanatseverlere teşekkür ederek, Türk tiyatrosu ile İzmir’e yeni bir oyun kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Oyunun yazarı Devrim Pınar Gürbüzoğlu ise,“Her detayı için emek verdiğimiz, gelecek dünya düzenine dair bir sözü olan oyunumuzun izleyici tarafından teveccüh gösterilmesinden mutluluk duyduk. Kuzgun Uykusu’nun alkışı ve seyircisi bol olsun” dedi.



19 Nisan ve 3 Mayıs’ta İzmir’de seyirciyle buluşmaya devam edecek olan oyun sonrasında yolculuğuna İstanbul ve Ankara’da da devam edecek. Oyunun biletleri Tiyatro Peron’un bilet gişelerinde, biletinial.com ve bubilet.com’dan satışa sunuluyor.



Oyun Hakkında:

Dünya, hiç de uzak olmayan bir gelecekte; küresel ısınma, asit yağmurları ve salgın hastalıkların etkisiyle kıyameti yaşıyor! İnsanlık ise DNA bazında bir hastalık olan Telomer Aşınması ile en güvendiği silahını, yani aklını kaybetmenin eşiğinde. Yaşanabilir bölgeler dışındaki her yerde, insanlar ve hatta çocuklar ölüme terk ediliyor. Tıpkı Tom ve Willie gibi…





