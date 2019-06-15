Lüksemburg Flarmoni Orkestrası'ndan şahane konser

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali, dün gece çağımızın en iyileri olarak kabul edilen Luxemburg Filarmoni Orkestrası (OPL) ve piyanist Yuja Wang'ı ağırladı.Gustavo Gimeno yönetimindeki OPL parlak tınıları ve güçlü yorumuyla niçin Avrupa'nın en çok davet alan orkestrası olduğunu kanıtladı.

Büyük Dükalık Orkestrası olarak da bilinen OPL, konsere Çaykovski'nin "Tempest" Fantazi uvertürü ile başladı. Ardından sahneye Teknik kolaylık, tonal çeşitlilik ve saf güçten oluşan kombinasyonu" ile eleştirmenlerin ve dinleyicilerin gözdesi olan Yuja Wang geldi. Gershwin'in "Mavi Rapsodi"sinde harikalar yaratan Orkestra ve Solist, ardından gelen Shostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu ile göz kamaştırdı. Peş peşe solist için özel güçlükler taşıyan iki eseri başarıyla yorumlayan Pekin doğumlu sanatçı dinleyenlerin coşkulu alkışlarına Mendelssohn’un “lieder ohne worte, op. 67 no 2” eseri ile teşekkür etti.

Gusyavo Gimeno yönetimindeki OPL kapanışı Stravinski'nin "AteşKuşu" ile yaptı. 85 yıllık geçmişi olan Orkestranın hayli parlak ve güçlü tınıları AASSM'yi dolduran izleyicileri coşturdu.

33. Uluslararası İzmir Festivali, 18 Haziran 2019 Salı günü İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile Efes Odeon'da yapılacak Boulonger Trio Konseri ile devam edecek. Konserin biletleri Biletix'ten alınabilir.