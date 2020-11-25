Malazgirt zaferinin yeri belirlenecek

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zaferin yerini belirlemek amacıyla sürdürülen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" başlıklı projenin çalışmaları Ege Üniversitesinde gerçekleştirildi

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zaferin yerini belirleyecek olan projenin arkeoloji çalışmaları Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un öncülüğündeki ekip tarafından Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sürdürülüyor.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Türkiye'de ilk kez böyle önemli bir projeye imza atılıyor. Ülkemizin güzide kurumlarından akademisyenin katılımıyla interdisipliner bir anlayışla yürütülen çalışma ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan büyük zafer bütün bilimsel detayları ile aydınlatılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel hassasiyet gösterdiği bu şanlı zaferin kazanıldığı yerin tespitinden orduların karargâhlarına, savaşın taktiklerinden lojistik boyutuna belirlenmesi ayrıca turizm açısından da önemli bir durum. Üniversitemiz üretken bilim insanı Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur ve doktora öğrencileri Oğuzhan Karaçetin ve İlayda Ürün de ekipte yer alıyor. Bu projede yer alan bütün araştırmacılarımızı ve proje ekibini tebrik ediyorum" dedi.

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesinde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un da arkeolog olarak görev aldığı 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, 1071'de kazanılan zaferin savaş alanını tespit etmek amacıyla Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda ve Malazgirt Ovası'nda yaptığı saha araştırmasının ardından çektikleri fotoğraflar, yer radarları ve elektro manyetik taramalar ile drone ve jeoradar tarama çalışmalarını Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde laboratuvar ortamında yaptıkları analizlerle değerlendirdi.

Egeli ekip araştırıyor

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur, "Proje kapsamında birçok disiplinden hocalar kendi alanları ile çalışmalara destek veriyor. Bu disiplinlerden bazıları; tarih, arkeoloji, sanat tarihi, coğrafya, antropoloji, eskiçağ tarihi, epigrafi, nümizmatik ve görsel tasarımdır. Projenin arkeoloji çalışmaları üniversitemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Örenşar Köyü Ziyarettepe'de yapılan kazılarda 5 adet mezar açtık ve mezarların belgelemesini yaptık. Gelecek yıllarda yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları da devam edecek. Bu projede farklı disiplinlerle çalışmak bizim içinde öğretici oluyor. İlk yıl için önemli verilere ulaştık ama işin başındayız, Malazgirt için yapılacak daha çok iş var" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Çevik ise, "Bu proje sayesinde Malazgirt savaş alanı ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma gerçekleştirilecek. Ekibimizi uzmanlık alanlarına göre bölümlere ayırdık. Örneğin, bir ekibimiz kazı çalışmaları yaparken, diğer ekibimiz Malazgirt surlarının plan çizimlerini yapmakta, farklı bir ekibimiz de Malazgirt'te tespit edilmiş materyaller üzerinde çalışmakta. Ayrıca, alanda havadan (drone) ve yerden (jeoradar) tarama çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Projemiz sayesinde Malazgirt, elle tutulur gözle görülür hale gelecek. Bu sayede proje bölgenin kültürel turizm açısından kalkınmasına da katkı sağlayacak" dedi.



