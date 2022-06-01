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Mandıra Filozofu Karşıyaka'da

Karşıyaka Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nde ünlü yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı’yı Karşıyakalılar ile buluşturacak

Mandıra Filozofu Karşıyaka'da
01 Haziran 2022 Çarşamba 14:20

Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı, canlı müzikli tek kişilik güldürü türündeki oyununu 5 Haziran saat 20.30’da Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sergileyecek. Kapitalist sisteme karşı çıkarak ıssız bir kulübeye yerleşen ve her türlü yaşamsal ihtiyacı için doğanın nimetlerinden faydalanan bir karakteri canlandırdığı “Mandıra Filozofu” filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı oyununda da evlilikten eğitim sistemine, çalışma hayatından reklamlara kadar pek çok konudaki farklı bakış açılarını ve eleştirilerini mizahi bir dille izleyicilere aktarıyor.

ÇEVRE FARKINDALIĞI


Öte yandan Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Pazar Yeri’nde 3-6 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği Çiçek Festivali kapsamında, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü’nün organizasyonu ve Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO) iş birliğinde çevre farkındalığına yönelik etkinlikler gerçekleştirecek. Kurulacak standa 4 Haziran Cumartesi günü 13.00 – 16.00 saatleri arasında en az 10 adet atık pil veya en az 1,5 kg olmak üzere kağıt-karton, plastik gibi geri dönüşüm malzemesi getirenlere bez çanta hediye edilecek. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde de 12.00-14.00 saatleri arasında çocuklara yönelik içecek kutularından geri dönüşüm uygulamaları atölyesi yapılacak. Katılımcı çocuklara boyama kitapları hediye edilecek.

Etiketler; #mandıra filozofu #karşıyaka #müfit can saçıntı
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