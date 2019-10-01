Mardin'de hedef 5.5 milyon ziyaretçi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin'e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi.

Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.

Oteller % 95 dolu

Toplam 6200 yatak kapasiteli 63 turizm tesisinin bulunduğu Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı, bin 388 tescilli eser bulunuyor. Turist akışının yıl sonuna kadar devam etmesi beklenirken, otellerde doluluk oranı yüzde 95. Hafta sonları ise yer bulmak neredeyse imkansız. Camileri, manastırları, medreseleri ve kiliseleri, eşsiz taş mimarisi konakları ile birbirinden farklı onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentte yaşanan hareketlilik esnafı da sevindiriyor.

Marka şehir oldu

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Güngör de tarihi kentte yaşanan turizm hareketliliğinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Mardin'in artık bir marka şehri olduğunu söyledi. Güngör, "Şu anda turizmin son çeyreğindeyiz. Mardin'e gelen tur sayısı gün geçtikçe artıyor. Sıcak balon turizmiyle birlikte Midyat'a, Kasımiye'ye, Deyrul-Zafaran'a, Dara'ya yapılan ziyaretlerle 5 milyon turist hedefini sağlayacağız. Tabi Mardin'in çıtası gün geçtikçe büyüyor. Mardin artık bir marka şehir oldu. İnanç ve kültür turizminde de ciddi bir seviye geldik. O açıdan 2019 hedefimize ulaştıktan sonra artık 2020 hedefimizi ve bununla ilgili altyapıyı sağlamak için de oturup konuşacağız" diye konuştu.