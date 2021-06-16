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Mask Müzesi’ne ödül

Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi, Müze Özendirme Yarışması’nın Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ödül aldı. 10 yıldır ziyaretçilerini ağırlayan müzede 300’ün üzerinde eser sergileniyor

Mask Müzesi’ne ödül
16 Haziran 2021 Çarşamba 13:08

Konak Belediyesi’nin hizmete açtığı Necdet Alpar Mask Müzesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) müzeleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle layık bulundu. 10 yıldır ziyaretçilerini ağırlayan müze, yarışmanın Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ödül aldı.

Konak Belediyesi’nin 2009 yılının Haziran ayında çalışmalarına başladığı Necdet Alpar Mask Müzesi, Kültür Bakanlığı’nın oluruyla 30 Mart 2011 tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzede Ritüel Masklar, Tiyatro Maskları, Anadolu Maskları, Ölüm Maskları, Commedia dell’arte Maskları olmak üzere beş farklı kategoride, 300’ün üzerinde eser bulunuyor.

Yaşam Kültürü Müzeleri, Kent Müzeleri, El Sanatları ve Zanaat Müzeleri, Kent Tarihi Müzeleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri ile Arkeopark olmak üzere yedi ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, Konak Belediyesi Necdet Alpar Mask Müzesi’yle birlikte İzmir’den Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi de ödüle değer bulundu. Fotoğraf Evi, Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinin ödül alanlar listesinde yer aldı.

Müze Özendirme Yarışması 2021 Ödülleri, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak TKB 1. Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından, törenle sahiplerine verilecek.    

Etiketler; #konak #konak mask müzesi
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