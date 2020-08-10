Matematiği oyunla öğretecek

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert Aladağ ekibiyle birlikte geliştirdiği “Bilgelik Yolunda” adlı oyunuyla Ankara Kalkınma Ajansı'nın (AKA), Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent işbirliğinde düzenlenen Matematik Öğrenimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı

2019-2020 öğretim yılında COVID-19 sebebiyle okulundan uzak kalan ilkokul 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri için matematik öğretici oyun geliştirme yarışması düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, ekip arkadaşlarıyla birlikte, bir aylık yarışma sürecinde geliştirdiği “Bilgelik Yolunda” adlı oyunla yarışmaya katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteklediği yarışmaya başvuran 59 oyun, jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterler esas alınarak değerlendirildi. AKA Genel Sekreteri Arif Şayık, çevrimiçi ortamda birincilik ödülünü açıklarken Mustafa Mert Aladağ ve ekibinin, matematik ile felsefeyi içselleştirip tek bir alana yoğunlaşmak yerine hayatın sosyal ve felsefi boyutlarına da değindikleri oyunlarıyla birincilik ödülünü hak ettiğini ifade etti. TOGED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın da geliştirilen matematik oyununda bir hikaye olmasını ve 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde bu denli geniş, kapsamlı bir oyun geliştirilmesi nedeniyle ekibi kutladı.

30 günde tasarladılar

Oyunun hikayesini bir rüya içerisinde tasarladığını söyleyen Mustafa Mert Aladağ, aldıkları ödülün mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “30 gün içinde senaryosu olan, bir hikaye etrafında şekillenen oyun geliştirmek bizi gerçekten zorladı. Aslında bir oyun sadece yazılımdan ve kodlardan ibaret değil, aynı zamanda hikaye, tasarım, animasyon gibi dallarla harmanlanıp ortaya gerçek bir ürün koymanız gerekiyor. Bu yüzden oyun sektörünü yazılımla sanatın birleşimi olarak görüyorum. Bir tarafı eksik kalırsa bu çok rahat bir şekilde hissedilebiliyor. Bu nedenle biz de oyunumuzu geliştirirken hikayesi olan bir oyun olmasının daha uygun olacağını düşündük. Bu yolda ekip arkadaşım Furkan Ağca’nın yazmış olduğu senaryo, oyunumuzu yarışmaya katılan diğer oyunlardan üstün kılan en büyük etmenlerden biri oldu” dedi.

Faydalı bilgiler

Oyunda, oyuncunun yatağına uzanıp uykusuna daldığında gözlerini Bilgeler Diyarı’nda açtığını dile getiren Aladağ, “Tekrar eve dönebilmesi için gerçek bir bilge olması gerektiğini öğrenen genç, çeşitli görevleri tamamlayarak yolculuğunda bilgeliğini tamamlamak için çabalıyor. Tabii ki oyuncu bu yolda sadece matematiği değil, birbirinden farklı ilginç bilgiler öğrenip genel kültürüne de katkıda bulunuyor. Yolculuğunda kitaplar topluyor ve oyundaki her bir kitap ise gerçek bir kitabı temsil ediyor, bu kitaplarla alakalı bilgiler verilerek oyuncuya tavsiyelerde bulunuluyor. Bu sayede öğrencilerin kitaplara olan ilgi ve merakları da artıyor. Oyunumuzu diğer oyunlardan farklı kıldığını düşündüğümüz şey ise çoğu eğitici oyun gibi oyuncuyu, yani öğrenciyi bir teste tabii tutup ‘sadece biliyorsan ilerleyebilirsin’ anlayışında bir yol izlemedik. İlgili görev öncesinde tamamen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına sadık kalarak, oyuncuyu sıkmadan konuyu öğretip sonrasında o konuyla alakalı eğlenceli bir görevle öğrendiğini pekiştirmesini sağladık. Oyunun ara yüz ve bölüm tasarımlarını ise tamamen çocuklara uygun olarak, sade ve ilgi çekici bir şekilde tasarlamaya çalıştık” diyerek oyununu anlattı.

Şirketleşmek istiyorlar

Mustafa Mert Aladağ, gelecek planlarından bahsederek kurucu rolünü üstlendiği G.A. Software ekibini şirketleştirmek istediklerini de ifade etti. Aladağ, “Bilgelik Yolunda adlı oyunumuzu piyasaya sürdükten sonra yine mobil oyun sektörü için oyunlar geliştirmeye devam edip mobil oyun sektöründe büyük ilgi toplayan hyper casual oyun türünde oyunlar üzerinde çalışacağız. Amacımız öncelikle ülkemizdeki oyun sektörüne katkı sağlayıp şirketleşip daha sonra da yüksek kalitede projelerle küresel oyun sektöründe büyük işler başarmak” dedi.



