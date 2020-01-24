Mehmet Akif'in hayatı Balıkesir'de sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verdiği tek kişilik oyunu 'Gitme Ey Yolcu', Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sahnelendi.

Mehmet Akif'in hayatı Balıkesir'de sahnelendi
24 Ocak 2020 Cuma 11:08

Milli şairin Balıkesir'e gelişinin 100. yıl dönümü kapsamında Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi Konferans Salonunda sahnelenen oyun, ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan sanatseverler, oyunun sonunda Ahmet Yenilmez'i ayakta alkışladı.

Bugünleri 100 yıl önceden yazmış

Programın ardından konuşan Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleriyle ilgili her yıl yeni bir oyun sahneye koyduklarını söyledi. 'Safahat', 'Korkma' ve 'Gitme Ey Yolcu' oyunlarının seyirciyle buluştuğunu anımsatan Yenilmez, "Ben buradan milletimize seslenmek istiyorum. Akif'in Zağnos Paşa Camisi'nde yaptığı o konuşmanın metnini okusunlar. Sonra şöyle yatağa uzanıp bugünü düşünsünler. Sanki bugün yaşayacaklarımızı bilmiş de reçetesini 100 yıl öncesinden yazmış" diye konuştu. Etkinlikte, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Yenilmez'e Yağcıbedir halısı takdim etti.

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