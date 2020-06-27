Mehmet Güreli, kitantik.com Online İmza Günlerinde

Daha önce kitap fuarlarında ya da kitabevlerinde düzenlenen imza günleri, pandemi günlerinde kitantik.com’da “Online İmza Günleri” olarak Mehmet Güreli ile devam ediyor.

Ressam, müzisyen, yönetmen ve yazar Mehmet Güreli, Sel Yayıncılık ve Nisan Yayınevinden yayımlanmış kitaplarını, 27-30 Haziran tarihlerinde imza gününe katılan okurlarıyla buluşturacak.

İmza günü etkinliklerinde, okurların verdikleri siparişler yazarının imzasıyla okurların adreslerine ulaştırılıyor. Görüştüğümüz kitantik yetkilisi “imza günleri” fikrine dair şunları belirtti:

“Korona virüs nedeniyle hayatımıza giren sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte birçok kültürel etkinlik sekteye uğradı. Sinemalar, tiyatrolar, fuarlar, festivaller artık yapılamıyor ve öyle görünüyor ki bir süre daha bunlardan mahrum kalacağız.

“Bu süreçte sosyal mahrumiyeti en aza indirmenin alternatifi internet üzerinden yapılacak etkinlikler düşüncesiyle, online imza günlerini kitapseverlere bir seçenek olarak sunuyoruz. Son derece olumlu geri dönüşler aldık ve etkinlikleri yeni entellektüellerle sürdürmeye devam ediyoruz.”

“Evde Kal, Her Ev İmza Salonu Olsun” sloganıyla, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında ve tatil günlerinde gerçekleştirilen online imza günlerinde şimdiye kadar birçok yazar konuk olmuş. Sunay Akın, Akgün Akova, Nebil Özgentürk, Haluk Oral, Ahmet Ümit ve Hilmi Yavuz bunlardan birkaçı.