Mehter takımı sokakları gezdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde belediyeye bağlı Mehter Takımı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek moral konseri verdi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek’in de eşlik ettiği Mehter Takımı konserinde vatandaşa ‘evde kal’ çağrısı da yapıldı.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, tüm ilçede sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı. Maske ve eldiven takan Mehter Takımı üyeleri, geleneksel kıyafetleriyle ‘Korkuteli evde kal’ diyerek tura başlayıp, evlerinden çıkamayanlar için çeşitli marşları seslendirdi. Marşları duyan genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından alkışlarla ve dualarla mehtere eşlik etti. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı’na; Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa evde kalmaları ve hijyen kurallarına uymaları mesajlarını içeren pankartlarla eşlik etti. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Mehter Takımı tarafından yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini söyledi.

Çanakkale'de de vardı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalanların moralini yükseltmek için sokakta konser verildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Salgını önlemek için birçok önlem alınırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı. Çan Belediyesi ise, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Çanlı müzisyenlerden oluşan bir grup, müzik çalarak Çan sokaklarını gezdi Müzisyenler dinletiyle evde kalanlara moral verdi. Etkinlik, Çan’da yaşayanlardan tam not aldı.



