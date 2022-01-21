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Memleketimden İnsan Manzaraları İzmir’de sahnelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi doğumunun 120'inci yılı nedeniyle şair ve yazar Nazım Hikmet’i anma etkinlikleri kapsamında sanatçının unutulmaz eseri “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Rutkay Aziz’in yönettiği destansı gösteriyi izleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oyuncuları tebrik etti

Memleketimden İnsan Manzaraları İzmir’de sahnelendi
21 Ocak 2022 Cuma 10:58

Şair ve yazar Nazım Hikmet’in doğumunun 120'inci yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma gecesinde sanatçının kendi kaleme aldığı oyunu sahnelendi. Nazım Hikmet'in “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eserinden sahneye uyarlanan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASSM) iki perdelik müzikli gösteriyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de İzmirlilerle izledi. Rutkay Aziz’in oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğini de üstlendiği, Taner Barlas, Levend Yılmaz, Levent Ülgen gibi isimlerin sahne aldığı oyun, seyirciden büyük alkış topladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik etti ve oyunculara çiçek verdi. Rutkay Aziz, “Tunç Başkan, uzun zamandır hasret kaldığı sahneye çıktı” diyerek seyirciden alkış istedi.

Umut veriyor

1939'da Haydarpaşa Garı’nın basamaklarında başlayan, işsizlik, açlık ve savaş gibi hem ülke hem de dünyada yaşanan sorunların işlendiği oyun, aynı zamanda geleceğe umutla bakılmasına yönelik mesajlar içeriyor

Etiketler; #izmir #nazım hikmet
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