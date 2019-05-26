Menderes'te 6 ülkeden dans gösterisi

Menderes Belediyesi ev sahipliğinde ilki düzenlenen Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali gerçekleşen gala ile sona erdi. 6 ülkeden halk dansları topluluklarının katıldığı festivale Menderesliler yoğun katılım gösterdi. 4 gün süren festival Menderes Amfi Tiyatro'da düzenlenen gala ile sona erdi. Binlerce Menderesli'nin katılımıyla gerçekleşen festivalde dünya halk danslarının en güzel örnekleri sergilendi.

Festivalde Türkiye adına Menderes Belediyesi Halk Dansları Grubunun yanı sıra Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Günay Kore ve Bulgaristan'dan toplam 11 grup yer aldı. Gümüldür Meydanı, Özdere Meydanı ve Menderes Amfi Tiyatro'da gerçekleşen gösterilerde katılımcılar ülkelerine ait halk danslarını İzmirliler ile buluşturdu.

Tanıtıma katkı

Festivalin gala gecesinde konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes'in bulunduğu konuma dikkat çekerek, "Bulunduğu konum itibariyle hem tarım da hem de turizm de faal olan bir ilçe Menderes. Sahil bölgesinde yeşil ve maviyi buluştururken, kırsalda, ülke tarım sektörüne büyük katkı sağlıyor. 100 bine yaklaşan nüfusu ile İzmir'in parlayan yıldızı haline gelen Menderes, havaalanının yanında yer almasıyla dünyaya açılan bir konumda. Böyle önemli bir konumda yer alan ilçemizde gerçekleştirilen Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali ile kendine has yapısıyla dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen satsuma mandalinasını ve güzel ilçemizi, dünyaya tanıtma fırsatını da yakalamış oluyoruz. Her alanda Menderes'i kalkındırmak için başlattığımız çalışmalarımız kapsamında festivalimiz ile ilçemizin tarım ve turizm sektörüne önemli bir katkı da sağlanıyor" dedi.

Geleneksel hale gelecek

Festivali geleneksel hale getireceklerini kaydeden Başkan Kayalar, "4 gün boyunca festivalimiz çok renkli anlara sahne oldu. Galamızla da festivalimizi taçlandırdık. Menderes'imizde ağırlamaktan büyük keyif aldığımız Ukrayna, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kore'den gelen misafirlerimizin, kendi kültürlerine ait sundukları halk dansları gösterileri ile kültür mozaiği oluştu. Amacımız bu kültür mozaiğini uzun yıllar Menderes'imizde yaşatmak. Bu kapsamda festivalimizi geleneksel hale getirecek ve her yıl Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivalimizi Menderes'imizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.