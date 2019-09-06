Menderes'te Üzüm Festivali

Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali yarın Efemçukuru Kooperatif Alanı'nda gerçekleşecek.

Menderes'te Üzüm Festivali
06 Eylül 2019 Cuma 13:55

Menderes'in sembolü haline gelmiş tarım ürünlerinden biri olan Efemçukuru Alfons Üzümü'nün tanıtımına yönelik Menderes Belediyesi tarafından 8 Eylül Pazar günü Efemçukuru Kooperatif Alanı'nda Menderes Efemçukuru Üzüm Festivali gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında kortej yürüyüşü, halk dansları gösterisi, en iyi üzüm yarışması, üzüm gözlü yarışması ve konserler düzenlenecek. Üzüm stantları ve organik ürün stantlarının da yer alacağı festival gün boyu sürecek.

Herkes davetli

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçeye özgü ürünlerin tanıtımına önem verdiklerini belirterek, "Alfons üzümü ilçemizdeki önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Efemçukuru, Çatalca, Yeniköy ve Kuyucak mahallelerimizde çok özel üretim teknikleriyle geleneksel biçimde üretilmektedir. Festivalimizle, eşsiz bir lezzeti olan üzümümüzün tanıtımını sağlamayı amaçladık. Efemçukuru'nda Pazar günü gün boyu çeşitli etkinliklerle festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı alfons üzümünün cennetinde gerçekleşecek festivalimize davet ediyoruz" dedi.

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