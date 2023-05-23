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Meryem adlı bir dansözün hikayesini anlatan "Dansöz" oyunu izliyiciyle buluşuyor

Meryem adlı bir dansözün hikayesini anlatan "Dansöz" oyunu izliyiciyle buluşuyor
23 Mayıs 2023 Salı 16:19

Şamil Yılmaz’ın yazıp yönettiği, baş rolünü Sezen Keser’in üstlendiği "Dansöz" isimli tiyatro oyunu, 2 Haziran Cuma günü saat 20.30’da İzmir Sanat Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Oyun, Meryem adlı bir dansözün hikayesini anlatıyor. 
 

Koreografisi Elif Aydın yönetiminde oluşturulan oyun, itibarını kaybeden oryantalin kökeni, dönüşen eğlence biçimleri, değişen toplum ve bu süreçte cinnete sürüklenen bir kadının hikayesini konu alıyor.

Oyunun tanıtım metninde dansöz Meryem’in hikayesi "Dansöz, Meryem adlı bir dansözün hikayesi. Bakış üzerine bir hikaye bu. Bakış üzerine fakat bakışın ufkunda kaybolmayı hedeflemiş bir hikaye. Severek yaptığımız işlerin başkaları tarafından nasıl bir cehenneme çevrildiğiyle ilgili bir hikaye. Yağmalanan bedenini ve ruhunu korumak için bir kadının açtığı cinnet kapılarıyla ilgili. İtibarsızlaştırılmış olan oryantalin asıl kökenleriyle ilgili. Oryantalin aslında neyle ilgili olduğuyla ilgili bir hikaye bu. Değişen zaman, dönüşen eğlence biçimleriyle ilgili. Kadınlarla hayvanların yan yana yürüdüğü bir hikaye bu. Bu, Meryem’in hikayesi" ifadeleriyle anlatılıyor.

Sahne arkasında ise Ozan Utku Akgün (dramaturg), Pelin Temur, Oğulcan Arman Uslu, Ceren Özcan (mekan teftişörleri), Lami Birant (proje asistanı), Hilal Polat (kostüm) ve Berk Kaya (ışık) yer alıyor.

Etiketler; #dansöz
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