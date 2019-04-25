Mesir Festivali'nde Kibariye sahne aldı

Manisa'da bu yıl 479'uncususu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nde şarkıcı Kibariye sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Kibariye, Manisalıları coşturdu.

Mesir Festivali'nde Kibariye sahne aldı
25 Nisan 2019 Perşembe 13:30

479'ncu Uluslararası Manisa Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Kibariye konseri düzenlendi. Manisa Mesir Komitesi'nce yapılan organizasyon kapsamında Kibariye, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Kendi şarkılarının yanı sıra pop ve arabesk müzik eserlerini de seslendiren Kibariye'ye, izleyiciler de zaman zaman eşlik etti. Sevilen şarkılarını seslendiren Kibariye, vatandaşlara güzel bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konser sonunda Kibariye'ye, çiçek ve içerisinde Manisa'ya özgü ürünlerin yer aldığı paket hediye etti. Kibariye, büyük coşku yaşanan konser sonunda hayranlarına, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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