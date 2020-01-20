Meslek liselilere makyaj dersleri

Kozmetik sektörü 9.4 milyarlık pazar payına ulaşınca İzmir, nitelikli eleman yetiştirilmesi için kolları sıvadı. İZTO ve Milli Eğitim iş birliğinde düzenlenen eğitimlere meslek liselerinden 150 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi sektör raporuna göre, 2017 yılında 9.4 milyar lira pazar payına ulaşan kozmetik sektörü, 68 bin 860 kişi istihdamıyla önemli bir endüstri halini aldı. İzmir, sektörde Avrupa devlerine ev sahipliği yaparken sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman talebi için de harekete geçti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile makyaj eğitimi düzenlendi. Makyaj sanatçısı Dilek Mutlutürk öncülüğünde gerçekleşen eğitime, 150 meslek lisesi öğrencisi öğretmenleri ile katıldı.

Yeni istihdamlar

İzmir'in ilk Makyaj Atölyesi'nin kurucusu ve İZTO 21. Komite Meclis Üyesi Dilek Mutlutürk, meslek liselerinin ve bu tür eğitimlerin sektörde yeni istihdamlar yaratmak için önemli olduğuna dikkat çekti, "Sahip olduğumuz kaynakları en etkin şekilde kullanmak zorundayız. Hizmet sektörü geliştirilmeli, bunun için de önce insanların kendini geliştirmesi, mesleği öğrenmesi gerekir" dedi. Kursiyerlere seslenen Mutlutürk, yıllarca güzellik salonlarından, tiyatrolara, operadan, film setlerine kadar sektörün pek çok dalında çalıştığını belirtti, "İş kimsenin ayağına gelmez, kendinizi yetiştirip işi alacak, ilerde de kendi iş yerinizi kurup istihdam yaratacaksınız" diye konuştu.

Sanatçı unvanlı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Tan Sağtürk'e yaptığı Mustafa Kemal Atatürk makyajı sonrasında, sektörün kendisine "Sanatçı" üunvanını verdiğini ifade eden Mutlutürk "Yaptığım en gurur verici projemdi. Siz de kendinize bu ünvanı yakıştırana dek durmadan çalışın" diye konuştu. Eğitim boyunca gençlere makyaj ile ilgili temel bilgiler veren Mutlutürk "Model ile olan mesafe iyi ayarlanmalı, nazik hareketlerle mümkün olduğunca az temas edilmeli. Modelin başı yaslanmaz, en sağlıklı yüz anatomisi dik otururken görülür. Bunlar küçük ama önemli ayrıntılar" dedi. Eğitimde kullanılan makyaj malzemelerinin sağlayıcısı Flormar ise kurs sonrası öğrencilere mini makyaj çantası hediye ederek projeye destek oldu.