Metin Süre hepimize karşı

BKM Mutfak'ın organizasyonuyla ve Dev Ajans'ın katkılarıyla ünlü Stand Up sanatçısı Mesut Süre bu akşam saat 20.30'da 'Siz Hepiniz Ben Tek' Stand Up'uyla İzmirlilerle İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek.

Metin Süre hepimize karşı
03 Aralık 2019 Salı 10:37

Uzun yıllardır farklı radyo istasyonlarında 'Rabarba' programıyla dinleyicilere ulaşan Mesut Süre, diğer yandan kahkaha dolu 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı tek kişilik gösterisiyle de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Mesut Süre, seyircinin de dahil olduğu eğlenceli gösterisinde, sokaktaki, günlük mizahı sahneye taşıyor. "Eğer rakımınız diğer insanlardan yüksekse anlatacak daha çok şey vardır" diyen Süre gösterisini; "Uzun boylu bir adamın topluma adapte çabası, çocukluk, ikili ilişkiler, futbol, modern hayat ayrıntıları... Akılda kalan bu gösteri için, buyursunlar gelsinler" diye anlatıyor.

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