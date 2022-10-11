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Metin Uca Bayraklı’ya geliyor

Ünlü sanatçı Metin Uca, müzikal gösterisi Klasi-Komik ile Bayraklı’da seyirci karşısına çıkacak. Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde 14 Ekim Cuma günü, Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ücretsiz etkinlik saat 19.30’da başlayacak. Başkan Sandal “Tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi

Metin Uca Bayraklı’ya geliyor
11 Ekim 2022 Salı 11:23

Bayraklı Belediyesi, ünlü sanatçı Metin Uca’yı son gösterisi Klasi-Komik ile seyirciyle buluşturacak. Uca’ya sahnede müzikleriyle Merih ve İsmet Akalın eşik edecek. Metin Uca; 2 solist ve performans ustası bir orkestra eşliğinde Klasi-Komik sahnesine; kimi zaman bir halk türküsünü, kimi zaman bir reklam müziğini, kimi zaman eski yüzyıllardan bir ezgiyi, kimi zaman da benzersiz klasik müzik eserlerini kendi üslubu ve eşsiz tespitleriyle taşıyacak. Müzik dünyasının pek bilinmeyen ayrıntıları, birbirine benzeyen olayları ve daha önce işlenmemiş ilginç müzikal öğeleri Klasi-Komik ile kahkaha dönüşecek. Gösterinin ücretsiz davetiyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. 14 Ekim Cuma Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi Anadolu Salonu’ndaki etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİĞE DAVETLİSİNİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kültür-sanat etkinliklerimizi toplumun her kesimine taşımak için çaba sarf ediyor, ünlü isimleri Bayraklımızda konuk ediyoruz. Müziğin tüm renklerini eğlence ve komedi ile bütünleştiren Metin Uca, Klasi- Komik ile sanatseverlerin huzuruna çıkacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğe davet bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #metin uca #bayraklı #izmir
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