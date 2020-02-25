Metinlerin içinde dolaştılar

İzmirliler için hazırlanan şiirsel ve hassas bir enstalasyon ile kelimelerden oluşan sanal bedenler, metinlerin içinde dolaştı.

İnstitut français İzmir, Frankofoni ayı etkinlikleri ve Albert Camus'nün ölümünün 60. yılı çerçevesinde, ziyaretçilerini yeni bir keşfe çıkardı. İzmirliler için hazırlanan şiirsel ve hassas bir enstalasyon ile kelimelerden oluşan sanal bedenler, metinlerin içinde dolaştı. Nota Bene Visual (NBV) sanatçılarının oluşturduğu "In order to control/ Tersi ve Yüzü" enstalasyonu ilk günden büyük ilgi gördü. Şaşırtıcı enstalasyonu görmeye gelen ziyaretçiler kendilerini Albert Camus'nün yayımlanan ilk kitabı olan "Tersi ve Yüzü" eserindeki metinlerin içerisinde buldu. Seyircinin esere dahil olduğu ve aktif olarak rol aldığı bu çalışmada ziyaretçiler metinleri bir bir keşfetmenin heyecanını yaşadı.

İnsanlar merak ediyor

Camus'nün kitabından esinlenen metnin mekanla uyum içerisinde olmasına dikkat ettiklerinin altını çizen NBV sanatçılarından Burak Gölge "Bu yüzden 'Tersi ve Yüzü' kitabını Fransa'da 1937 yılında ilk olarak basan ve aynı zamanda İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü olarak dört sene görev yapan Edmont Charlot ile bağlantılı olarak seçilen metni esere uyarladık" diye konuştu. Metnin insanlık, mutluluk ve bilinç gibi kavramları sorgulattırdığını söyleyen Gölge "Ekibimizle özgün bir iş başardık. Her insanda farklı bir etki bırakıyor. İnsanlar merakla deneyimleyip, izliyorlar" dedi.

Sanat ve teknoloji buluştu

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David bu enstalasyonu Fransa'daki etkinlikte çekilmiş bir video sayesinde keşfettiğini belirterek "Biraz araştırıp sanatçıların İstanbullu olduğunu öğrendim ve büyük mutluluk duydum. Çünkü burada yalnızca Fransız değil, yerel sanatçıları da ağırlamak istiyoruz" dedi. İnsanların kendini sanal bir ortamın içinde bulma düşüncesinin ilgilisini çektiğini belirten David "İnsanlar metnin içine girerek aslında metni de keşfetmiş oluyorlar. Bu sanatçılar, sanat ve teknolojiyi buluşturuyorlar" diye konuştu. Fahri Konsoloslar Birliği Üyeleri Derneği Başkanı ve Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper'in de açılışına katıldığı sergi 31 Mart'a kadar haftaiçi saat 10:00-19:00 ve cumartesi günü saat 10:00-18:00 arasında ziyaret edilebilecek.