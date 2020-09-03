Metropolit Evi, Kültür Merkezi oluyor

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, tescilli taşınmazlar arasındaki en eski ve ender sivil mimari örneği olarak gösterilen Metropolit Evi'nin (Konstantin Evi), belediye tarafından Kültür Merkezi yapılması için çalışmalara başlandı

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısında bulunan tarihi ve turistik ilçesi Marmara Ereğlisi'nde, tescilli taşınmazlar arasında en eski ve ender sivil mimari örneği olarak gösterilen Metropolit Evi'nin, kültür ve turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Daha önce kamulaştırılan ve bir bölümü yıkık olan bina, Marmara Ereğlisi Belediyesi'nce restore edilerek, gençlere Kültür Merkezi yapılacak. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Özüpek, ilçenin tarihi dokuya sahip olduğunu, Metropolit Evi'nin bu dokulardan birinin olduğunu belirtti. Özüpek, "Metropolit Evi 1978 yılında tescillenmiş bir tarihi yapıdır. Örneği görülmemiş sivil mimarlık örneğinin eseridir. Yalnız tam tarihi kaçıncı yüzyıla dayandığı tarihi bilinmemektedir. Ancak 19'uncu yüz yıla dayandığı söylenmektedir. Burası şimdiye kadar atıl bir şekilde duruyordu. 2010 yılında bir elektrik kontağından çıkan yangından etkilendi. Daha sonra proje çalışmaları yapıldı. Bu proje sonucunda kamulaştırılmasıyla birlikte gençlerin, halkımızın burayı kültür evi olarak kullanması tasarlandı. Buradaki gençlerin kitap okuması, ders çalışması çeşitli etkinliklerin yapılacağı bir yer olarak tasarlandı. Altında bulunan mahzen ise halkımızın kullanabileceği özel toplantı ve seminer alanı olarak planlandı" dedi.

Bu dokulara el vurulmamış

Marmara Ereğlisi'nin tarihi dokuları tamamladıktan sonra yurt içinden ve dışından gelen turistlerin bölgeye büyük katkı sağlayacağını söyleyen Sinem Özüpek, "Şimdiye kadar uzun süreden beri hiçbir şekilde buradaki tarihi dokulara el vurulmamış, el değmemiş ama belediye başkanımız Hikmet Ata sayesinde bu tarz yapıları inşallah gün yüzüne çıkarıp ilçemizin tarihi bir dokusunu turistlik olarak hem yerli hem yabancı turisti çekmek için gerekli çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bunları halkın ve ülkemizdeki ve yurt dışındaki vatandaşlara açmayı planlıyoruz. Şu an projeleri kamusallaştırması yapıldı. Projeleri hazırlanıyor. Tarihi dokularla ilgilenen hocamız var, projelerini hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde projeler belediyemize teslim edildikten sonra ihalesi yapılacak" diye konuştu.