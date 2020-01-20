Migros, çocukları, aile kulüplerine bekliyor

Düzenlediği ücretsiz kurslarla bugüne kadar 195 bin kişiye hobi ve meslek kazandıran Migros Aile Kulüpleri, yarıyıl tatilindeki çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Migros, 17 ildeki 27 mağazasında bulunan Migros Aile Kulüpleri'nde İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle düzenlediği ücretsiz kurslarla binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Yarıyıl tatilindeki çocuklar içinde birçok farklı atölye imkanı sunan Migros Aile Kulüpleri, minik katılımcılarını da bekliyor.

195 bin kişiye ulaştı

Yıl boyunca ilçe Halk Eğitim Merkezleri işbirliğiyle pastacılık ve aşçılıktan; el nakışı, çinicilik, seramik boyama, resim, ebru sanatı, ahşap boyama, amigurumi, dantel anglez, takı ve deri tasarımına; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca gibi dil kurslarından; diksiyon, spikerlik, dansa kadar 99 farklı alanda ücretsiz eğitim imkanı sağlayan Migros Aile Kulüpleri, 2018 yılından bu yana 195 bin kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sundu. Her geçen gün daha da geliştirilen programlarla katılımcılara hayat boyu öğrenme ilkesi üzerine kurulu bir ortam sağlayan Migros Aile Kulüpleri, çocuklara yönelik de satranç, resim, gitar gibi eğitimler verilmekte.

Eğlenceli vakit geçirecekler

Migros Aile Kulüpleri, yarıyıl tatilinde de çocuklar için eğlenceli ve öğretici aktiviteler düzenliyor. Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini teşvik etmek ve çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamak üzerine tasarlanan eğitim programlarıyla, eğlendirirken becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen Migros Aile Kulüpleri, çocuklarla eğlenceli bir atölye çalışması gerçekleştirdi. 27 noktadaki Migros Aile Kulübüne gelen altı yüz çocuk, yetişkinlerin hazırladığı ahşap kulübeleri, eğlenceli bir ortamda bağımsız ve yaratıcı boyama teknikleriyle boyayarak belediyelerin belirlediği noktalara yerleştirdiler.

İzmir programı

İzmir'de Yarıyıl Tatili Boyunca Devam Edecek Çocuk Atölyeleri

5M Çiğli Migros Aile Kulübü

Keçeden Çerçeve Yapımı Atölyesi

Atık Objelerle Kalemlik Yapım Atölyesi

5M Forum Bornova Migros Aile Kulübü

Gizli Nesne Boyama Atölyesi

Keçeden Maske Yapım Atölyesi

Petşişe ve Keçeden Yapım Atölyesi

5M Gaziemir Migros Aile Kulübü

Kağıttan Meyve Yapımı Atölyesi

Sanatsal Keçe Yapımı Atölyesi

Balondan Hayvan Yapımı Atölyesi

5M Balçova Migros Aile Kulübü

Cupcake Yapım Atölyesi