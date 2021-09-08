İZMİR 9 EYLÜL'Ü BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 9 EYLÜL'Ü BÖYLE KUTLAYACAK
0
HAPİSHANEDE YANGIN: 41 ÖLÜ
HAPİSHANEDE YANGIN: 41 ÖLÜ
0
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
0
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
0

Migros, İzmir Fuarı'ndan müzik şöleni yaşatacak

Migros'un etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonel Fuarı, 3 Eylül tarihinde kapılarını açtı. Migros'un sponsorluğunda 10 Eylül'de İrem Derici, 11 Eylül'de Mehmet Erdem, 12 Eylül'de ise Simge Sağın'ın sahne alacağı fuarda müzik şöleni yaşanacak

Migros, İzmir Fuarı'ndan müzik şöleni yaşatacak
08 Eylül 2021 Çarşamba 12:09

Migros, 3 – 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 90'ıncı İzmir Enternasyonel Fuarı'nda düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dünyanın en önemli şehir fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik sponsorluğunu yaparak 7'den 70'e tüm İzmirlilere ulaşan Migros, pop müziğin sevilen isimlerini ücretsiz olarak sevenleriyle buluşturuyor. Fuar ziyaretçileri, 10 Eylül'de İrem Derici, 11 Eylül'de Mehmet Erdem, 12 Eylül'de ise Simge Sağın'ın sahneye çıkacağı Çim Konserleri'nde doyasıya eğlenecek.

Migros Fuar alanında birbirinden farklı etkinliklere de yer veriyor. Migros'un, 30 dakika içinde müşterilerin adresine ürünleri ulaştıran Migros Hemen uygulaması ve Aile Kulüpleri, açtıkları standlarla müşterileri hem bilgilendiriyor hem de eğlenceli aktiviteler sunuyor. Migros Aile Kulübü, standına uğrayan katılımcılar 18:00 – 20:30 saatleri arasında eğitmenlerle de biraraya gelerek kurslar hakkında bilgi alma ve üye olma imkanına sahip oluyor. Migros Aile Kulübü, Türkiye çapında 19 ilde 30 Migros mağazasında bulunan ücretsiz olarak meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları veriyor. Aynı ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkânı sunan kulüplerde, pastacılık ve aşçılıktan el nakışı, takı, çini, deri işlemeciliğine, ebru sanatından seramik ve ahşap boyamaya, yağlı boya resimden diksiyona, işaret dilinden pilatese, yabancı dil kurslarından fotoğrafçılığa kadar 110 farklı alanda eğitimler yer alıyor.

Migros ayrıca Fuar alanına kurduğu 250 m2 mağazası ile 700 kalem ürün çeşidini müşterilerine sunuyor. Mağaza içerinde yer alan M Fırın'larda pişirilen taptaze unlu mamüller ziyaretçilerle bir araya geliyor.  

Etiketler; #migros #izmir #izmir fuarı #izmir fuar konser
Önceki Haber
İzmir'de depremzedeler için 3 bin 649 konut yapılıyor
Sonraki Haber
16 yaşındaki genç sınıfta kalp krizi geçirip öldü!
"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı
"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı
0
Fuar'da Cem Adrian konser verdi
Fuar'da Cem Adrian konser verdi
0
Bülent Turgut ve Raif İnan Yapımcılığında: Uluslararası Ekip ile Hazırlanan İlk Türk Süper Kahraman Evreni : “T-World Süper Kahramanlar” Dizisi
Bülent Turgut ve Raif İnan Yapımcılığında: Uluslararası Ekip ile Hazırlanan İlk Türk Süper Kahraman Evreni : “T-World Süper Kahramanlar” Dizisi
0
İzmir'de 9 Eylül böyle kutlanacak
İzmir'de 9 Eylül böyle kutlanacak
0
Başkan Soyer Tıbbiyeli Hikmet heykelini açtı
Başkan Soyer Tıbbiyeli Hikmet heykelini açtı
0
İzmirliler sanata doyacak
İzmirliler sanata doyacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.