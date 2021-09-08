Migros, İzmir Fuarı'ndan müzik şöleni yaşatacak

Migros'un etkinlik sponsoru olduğu İzmir Enternasyonel Fuarı, 3 Eylül tarihinde kapılarını açtı. Migros'un sponsorluğunda 10 Eylül'de İrem Derici, 11 Eylül'de Mehmet Erdem, 12 Eylül'de ise Simge Sağın'ın sahne alacağı fuarda müzik şöleni yaşanacak

Migros, 3 – 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 90'ıncı İzmir Enternasyonel Fuarı'nda düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dünyanın en önemli şehir fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik sponsorluğunu yaparak 7'den 70'e tüm İzmirlilere ulaşan Migros, pop müziğin sevilen isimlerini ücretsiz olarak sevenleriyle buluşturuyor. Fuar ziyaretçileri, 10 Eylül'de İrem Derici, 11 Eylül'de Mehmet Erdem, 12 Eylül'de ise Simge Sağın'ın sahneye çıkacağı Çim Konserleri'nde doyasıya eğlenecek.

Migros Fuar alanında birbirinden farklı etkinliklere de yer veriyor. Migros'un, 30 dakika içinde müşterilerin adresine ürünleri ulaştıran Migros Hemen uygulaması ve Aile Kulüpleri, açtıkları standlarla müşterileri hem bilgilendiriyor hem de eğlenceli aktiviteler sunuyor. Migros Aile Kulübü, standına uğrayan katılımcılar 18:00 – 20:30 saatleri arasında eğitmenlerle de biraraya gelerek kurslar hakkında bilgi alma ve üye olma imkanına sahip oluyor. Migros Aile Kulübü, Türkiye çapında 19 ilde 30 Migros mağazasında bulunan ücretsiz olarak meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları veriyor. Aynı ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkânı sunan kulüplerde, pastacılık ve aşçılıktan el nakışı, takı, çini, deri işlemeciliğine, ebru sanatından seramik ve ahşap boyamaya, yağlı boya resimden diksiyona, işaret dilinden pilatese, yabancı dil kurslarından fotoğrafçılığa kadar 110 farklı alanda eğitimler yer alıyor.

Migros ayrıca Fuar alanına kurduğu 250 m2 mağazası ile 700 kalem ürün çeşidini müşterilerine sunuyor. Mağaza içerinde yer alan M Fırın'larda pişirilen taptaze unlu mamüller ziyaretçilerle bir araya geliyor.