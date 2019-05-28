Milli Mücadele Müzayedesi ile öğrencilere burs

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) kuruluşunun 52'nci yıl dönümü şerefine, Milli Mücadeleye Saygı Müzayedesi düzenlendi. 19 Mayıs'ta RC Müzayede tarafından gerçekleştirilen müzayedeye, Bilkent Sanat Festivali sanatçıları ve koleksiyonerler tarafından 52 özgün eser bağışlandı. Müzayededen elde edilen gelirin tamamı, mimarlık ve sanat eğitimi alan öğrencilere burs sağlanması için TEV bünyesindeki RC Sanat Fonu'na aktarıldı.

Devlet üniversitelerinin mimarlık ve sanat ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmesi amacıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde bu yıl açılan RC Sanat Fonu yararına 19 Mayıs'ta özel bir müzayede gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü, Türk Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun 52'inci yıl dönümü şerefine RC Müzayede tarafından düzenlenen Milli Mücadeleye Saygı Müzayedesi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Atatürk'ün yolunda

Bilkent Sanat Festivali sanatçıları ve koleksiyonerler tarafından 52 özgün ve değerli eser bağışlandığı müzayedenin açılış konuşmasını yapan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, "Milli duygularla dolu olduğumuz bir günde böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Eğitim Vakfı olarak yarım asrı aşkın sürede 250 bine yakın yurt içi bursu, iki bin yurt dışı bursu sağladık ve 30 eğitim kurumunu hayata geçirdik. Her yıl iki bini yeni öğrenci olmak üzere yedi bin gencimize burs veriyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen, vakfımıza başvuran her 20 öğrenciden yalnızca birine burs sağlayabiliyoruz. Geri kalan 19 genç eğitimlerine devam edemiyor ya da zor şartlarda okuyor. Bu sebeple eğitime destek vermek ve bu desteğin çoğalması bizim için çok önemli. Bu anlamlı günde, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum: Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onu söyleyiniz! Bugün burada gelecek için, eğitim için bir şeyler yapmak adına toplanmış bulunuyoruz. Gelecek için Atatürk'ün gösterdiği yönde bir şeyler yapma çabasındayız. Bu amaçla müzayedeye katıldığınız, vakfımızı ve gençleri desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

33 eser ile 60 öğrenciye burs

Yuliya Ergene ve Rahmi Çöğendez'in sunumlarıyla gerçekleşen müzayede 15 bayrak katıldı. 33 eserin satıldığı Milli Mücadeleye Saygı Müzayedesi'nde elde edilen gelir ile sanat eğitimi alan öğrenciler için 60 eğitim bursu daha sağlanmış oldu. Müzayede sonunda sponsorlara ve eser bağışlayan kişilere teşekkür sertifikası verildi.