Mizah Festivali başlıyor

Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta düzenlenen İzmir Mizah Festivali çevrimiçi olarak evlere konuk oluyor. Birbirinden değerli isimlerin katılacağı festival on gün sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve bu yıl ilk kez uluslararası boyutta yapılacak İzmir Mizah Festivali, 16 Aralık saat 19.00’dan itibaren İzmir Tube üzerinden çevrimiçi olarak yayınlanacak. On gün sürecek ve her akşam aynı saatte yayına girecek festival etkinliklerine sanat dünyasının önemli isimleri katılacak. Mizah ve toplumsal eleştiri temasına odaklanan, Vecdi Sayar’ın danışmanlığındaki festivalde, “Karikatürümüzde Toplumsal Eleştiri ve Mizah”, “Sinemada Mizah”, “Medyada Politik Mizah”, “Müzik ve Mizah”, “Görsel Sanatlar ve Mizah”, “Kısa Filmde Toplumsal Eleştiri ve Mizah”, “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah”, “Edebiyattan Tiyatroya Mi zah” başlıklarının ele alınacağı söyleşiler gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü konuklar

Bu yıl, Festivalin Onur ödülü, Türk karikatür sanatının usta ismi Tan Oral’a verildi. Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde açılacak Tan Oral Karikatür Sergisi “İş - Aş - Eş”in yanı sıra bir diğer karikatür sergisi de karikatür tarihçisi Turgut Çeviker’in küratörlüğünde düzenlenecek. Sergide, 1900’lü yıllardan günümüze uzanan bir seçki yer alıyor. İzmir’in ilk uluslararası mizah festivalinde dünya çapında tanınmış karikatüristler mizah severlerle buluşacak. Karikatürist İzel Rozental’ın moderatörlüğündeki söyleşilere Daryl Cagle (ABD), Nadia Khiari (Tunus), Michel Kichka (İsrail), Norio Yamanoi (Japonya), Tjeerd Royaards (Hollanda), Damien Glez (Burkina Faso), Marilena Nardi (İtalya), PLANTU (Fransa), Thiwawat Pattaragulwanit (Tayland), Yemi Yetneberk (Etiyopya) gibi isimler konuk olacak.

Festival kapsamındaki söyleşilere katılan sanatçı, akademisyen ve eleştirmenler arasında, Ezel Akay, Prof. Dr. Oğuz Makal, Doç.Dr. Ragıp Taranç, Prof. Dr. Semih Çelenk, Orhan Alkaya, Seçkin Selvi, Eren Aysan, Serhan Bali, Cumhur Bakışkan, Murat Palta, Ali Şimşek, Erdil Yaşaroğlu, Mustafa Yıldız, Özcan Yurdalan, Cihan Demirci ve “Komiklasik” adlı gösterisiyle viyola sanatçısı Efdal Altun yer alıyor. Hilmi Etikan’ın küratörlüğündeki Kısa Film akşamında, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Filistin, Türkiye’den kısa filmler gösterilecek.

Aziz Nesin, Zeki Ökten ve Levent Kırca anısına

Toplumsal eleştiri ve mizah temasında ürünler veren, yitirdiğimiz üç değerli sanatçı, Aziz Nesin, Zeki Ökten ve Levent Kırca’yı anma etkinlikleri de festival programında yer alacak. “Medyada Politik Mizah” başlıklı söyleşide Oya Başar, Burhan Şeşen ve Kandemir Konduk, Kırca’ya ilişkin anılarını anlatacaklar. Ölüm yıldönümü 19 Aralık’ta anılacak yönetmen Zeki Ökten’in son filmi Çinliler Geliyor’un saat 17.00’deki gösteriminin ardından 19.00’daki söyleşiye Ökten’in yakın arkadaşı Rutkay Aziz ile filmin senaristi Fatih Altınöz ve yönetmen yardımcısı Mehmet Ulukan katılacak. Aziz Nesin’in 105. doğum yıldönümü 20 Aralık akşamı ise Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin Şirince’deki Matematik Köyü’nden, Aziz Nesin’in yakın dostları ve eserlerini sahneleyen tiyatrocular Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Genco Erkal İstanbul’dan, Yücel Erten ise Kıbrıs’tan programa katılacaklar.