Mor ve Ötesi'nden senfonik konser

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 89. İEF'nin açılış gecesinde İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Mor ve Ötesi konserini izledi. Başkan Soyer, konser öncesi yaptığı konuşmada, Akdeniz'in yeniden barış denizi olmasını istediklerini söyledi.

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Türkiye’nin önde gelen rock gruplarından Mor ve Ötesi'ni, İzmir Senfoni Orkestrasıyla birlikte aynı sahnede sevenleriyle buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark içerisindeki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda pandemi koşulları altında düzenlenen bu önemli konseri kızı Defne ve eşi Neptün Soyer ile izledi. Konser öncesi Başkan Soyer'in, mektup yazarak İEF'ye davet ettiği ancak koronavirüs salgını nedeniyle fuara katılamayan Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano, Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medina, Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris, Zadar Belediye Başkanı Branko Dukic ve Valencia Belediye Başkanı Turizm Danışmanı Emilio Garcia'nın gönderdiği videolar yayımlandı.

Sadece ticari değil

Daha sonra konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEF'nin dünyanın en büyük ticaret organizasyonlarından biri olduğunu söyledi. İEF'nin yalnızca bir ticaret fuarı olmadığının altını çizen Başkan Soyer, “Bu her yıl insanlığın bulunduğu noktaya ayna tutan ve insanlığın bulunduğu noktayı tüm insanlıkla paylaşan bir mecra. O nedenle çok kıymetli. O nedenle 89 yıldır devam eden dünyadaki ender organizasyonlardan biri” dedi. Başkan Soyer'in konuşmasının ardından İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi Grubu sahne aldı. Sevilen parçalarını İzmirliler için seslendiren grup, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Başkan Soyer, konser öncesi Kültürpark'taki havuz üzerinde yapılan, ziyaretçilere renkli ve keyifli anlar yaşatan lazer şovu da izledi.