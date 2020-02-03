Mordoğan'da levrek şöleni

Karaburun Belediyesi'nin geleneksel "Denizin en mavisi, levreğin en tazesi" sloganıyla düzenlenen 11'inci Levrek Avı Yarışması, Mordoğan 1 No'lu Balıkçı Barınağı'nda yapıldı.

İzmir'den ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen bine yakın amatör deniz tutkununu buluşturan yarışmaya, Deniz Dükkanı ve Lahur Marine firmaları sponsor oldu. Karaburun Belediyesi'nin web sitesi üzerinden alınan bine yakın başvuru ile bu yıl rekor kırılırken, yarışmacılar ve aileleri keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Yarışma öncesi sohbet

Birbirinden güzel öğretici ve eğlenceli konularda söyleşilerin de gerçekleştirildiği 11. Mordoğan Levrek Avı Yarışması'nda, Doç. Dr. Ahmet Uhri, Öğretim Görevlisi Mustafa Özbaş, Gazeteci Nedim Atilla, Soner Birgül ve Kaan Özden, balıkçılık ve levrek ile ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın açılış konuşması Cumartesi akşamı başlayan yarışma, Pazar sabahı saat 09.00'a kadar devam etti. Gece boyunca yarışmacılara sucuk-ekmek, çorba ve çay-kahve ikramı yapıldı. Yarışmacıların aileleri ise Mordoğan sahilinde yakılan ateşlerin başında keyifli bir gece geçirdi.

Denize saygı

Türkiye'nin en temiz denizine sahip olan Karaburun'un doğal zenginliklerine ilişkin farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, etkinliğinin adında 'yarışma' kelimesinin bulunmasına rağmen, temel amacın, "Türkiye'nin mavi vatanı" olan denizlerin korunması olduğunu söyledi, "Yarışmamız amatör balıkçılığı desteklemek ve bunun yanında kendimizle yarıştığımız, kendi vicdanımıza karşı mücadele ettiğimiz ve keyif aldığımız bir etkinliktir. Yarışma komitemiz ile birlikte, 40 santimin altındaki balıkları değerlendirme dışında tuttuk. Ayrıca levreğin yumurtlamasına daha fazla imkân tanımak amacıyla yarışmayı şubat ayına taşıdık. Levrek bahane, dostluk ve beraberlik şahane..." dedi. Amatör balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından yarışmada 40 santimetre altındaki levrekler değerlendirmeye alınmadığı için 1, 2. ve 3.'lük ödülleri ve Kalamar Ödülü belirlenemedi. Hediye çeki olarak verilmesi planlanan 3.000 TL'lik birincilik ödülü, 2.000 TL'lik ikincilik ödülü, 1.000 TL'lik üçüncülük ödülü ve 1.000 TL'lik Kalamar Ödülü yarışmacılar arasında kura çekilerek sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında yapılan çekilişte, sponsor Deniz Dükkanı tarafından 80 adet sürpriz hediye de dağıtıldı.