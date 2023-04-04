Mostar'da, Türkiye dahil 78 ülkenin kıyafetleri tanıtıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 78 ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 78 ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

Mostar'daki "Dünya tek şehirde" isimli etkinlik kapsamında, 78 ülkenin geleneksel kıyafeti ve bayraklarını taşıyan öğrenciler tarihi Mostar Köprüsü üzerinde yürüdü.

Etkinlik organizatörlerinden Birleşmiş Dünya Koleji Eğitim Dairesi Başkanı Haris Idriz, kendi eğitim kurumlarında da birçok ülkeden öğrenci bulunduğunu ifade ederek, herkesin bir arada yaşayabileceğini göstermek istediklerini aktardı.

Dzemal Bjedic Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, aralarında Türkiye'nin olduğu birçok ülkeyi temsil eden kıyafetler kentte görsel bir şölen oluşturdu.