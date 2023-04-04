Mostar'da, Türkiye dahil 78 ülkenin kıyafetleri tanıtıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 78 ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

Mostar'da, Türkiye dahil 78 ülkenin kıyafetleri tanıtıldı
04 Nisan 2023 Salı 18:12

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 78 ülkenin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı.

Mostar'daki "Dünya tek şehirde" isimli etkinlik kapsamında, 78 ülkenin geleneksel kıyafeti ve bayraklarını taşıyan öğrenciler tarihi Mostar Köprüsü üzerinde yürüdü.

Etkinlik organizatörlerinden Birleşmiş Dünya Koleji Eğitim Dairesi Başkanı Haris Idriz, kendi eğitim kurumlarında da birçok ülkeden öğrenci bulunduğunu ifade ederek, herkesin bir arada yaşayabileceğini göstermek istediklerini aktardı.

Dzemal Bjedic Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, aralarında Türkiye'nin olduğu birçok ülkeyi temsil eden kıyafetler kentte görsel bir şölen oluşturdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #MOSTAR #türkiye #kıyafet #bosna hersek
Önceki Haber
Fındık ihracatı 7 ayda 1,2 milyar dolar kazandırdı
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Saraybosna TMV'de okuyan öğrencilerin velilerinin eserlerden oluşan sergi açıldı
Saraybosna TMV'de okuyan öğrencilerin velilerinin eserlerden oluşan sergi açıldı
0
Indiana Jones 5'in dünya prömiyeri Cannes'ta yapılacak
Indiana Jones 5'in dünya prömiyeri Cannes'ta yapılacak
0
Sanatçı Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu'nda hayranlarıyla buluştu
Sanatçı Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu'nda hayranlarıyla buluştu
0
Dünya Tiyatro Günü’nde “3 Nalla 1 At” oyununun galası yapıldı
Dünya Tiyatro Günü’nde “3 Nalla 1 At” oyununun galası yapıldı
0
‘Kuzgun Uykusu’  Dünya prömiyerini yaptı
‘Kuzgun Uykusu’  Dünya prömiyerini yaptı
0
Komünist Osman belgesel oldu
Komünist Osman belgesel oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.