Motordan inip sahneye çıkıyorlar

İzmirli motosiklet tutkunlarından oluşan amatör tiyatrocular, hünerlerini kimsesiz çocuklar için sergileyecek. 3 yıldır çeşitli sosyal projeler için sahneye çıkan motosiklet tutkunları, bu kez kimsesiz çocukları sevindirecek.

İzmir Motosiklet Derneği tarafından kurulan 'Kumpanya' adlı 20 kişilik tiyatro grubu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır sahne alıyor. Birçok kez sanatseverlerin karşısına çıkan motosiklet tutkunları, daha önce şiddet mağduru kadın ve çocuklar için oyun sahneledi. Şimdi de kimsesiz çocuklar için sahne almaya hazırlanan grup üyeleri, mayısta gösterilecek oyun öncesi çalışmalarına Balçova'daki Onur Atalay Dernek Evi'nde devam ediyor.

Sahneye dönüştürdükleri dernek evine motorcu ceketi ile çizmeleriyle gelen ve tiyatro eğitmeni Ece Emel Dinler tarafından çalıştırılan grup üyeleri, performanslarıyla dikkati çekiyor.

Tiyatrodan zevk alıyoruz

İzmir Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Bülent Altürk, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Gelecek ay sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sahne alacaklarını anlatan Altürk, "Tiyatro oynamak motosiklet kullanmaktan daha zor. Sosyal projelerin içinde olmak motosiklet kullanmaktan daha çok keyif veriyor" ifadelerini kullandı.

Altürk, izleyicilerden aldıkları destekle çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

O çocuklara dokunacağımız için mutluyuz

Tiyatro grubundan 26 yaşındaki mimar Beril Bacakoğlu ise motosiklet sevgisinin 4 yıl önce başladığını söyledi. Daha önce tiyatro oyununda yer almadığını dile getiren Bacakoğlu, "Tiyatrodan elde edeceğimiz gelirle kimsesiz çocuklara destekte bulunacağız. O çocuklara dokunacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Tiyatro eğitmeni Ece Emel Dinler de oyuncuların performanslarıyla kendisini çok şaşırttığını ifade etti. Amatör bir ruhla çalıştıklarını anlatan Dinler, "Burada amaç ihtiyaç sahibi insanlara dokunabilmek. Motosiklet derneği üyeleri de bunu en iyi şekilde yaparak topluma örnek oluyor" diye konuştu.