Mozart Ödüllü Ali İnsan konseri

13 yaşında Mozart Ödülü kazanan Ali İnsan, Cevdet İnci Eğitim Vakfı işbirliğinde kurulan 110 kişilik orkestra ile birlikte sahne aldı.

Bornovalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok özel bir konser için sahnedeydi. Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı işbirliğinde kurulan orkestra, Tepekule Kongre Merkezi'nde konser verdi. Şef Tolga Akın'ın yönettiği 110 kişilik orkestra büyük beğeni topladı. 13 yaşında Mozart Ödülü kazanan Ali İnsan da Bornovalı arkadaşları ile birlikte sahnedeydi. Konseri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da izledi. Bu güzel projenin sonsuza kadar süreceğini söyleyen Başkan İduğ, milli bayramların açık alanlarda kutlanması taraftarı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıl bu konseri Bornova Büyükpark'ta tüm halkımıza izlettirelim. Bunun için söz veriyorum" dedi.

Salonla birlikte

Bornovalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok özel bir konser için sahnedeydi. Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı işbirliğiyle oluşturulan orkestra, Tepekule Kongre Merkezi'nde dev bir konser verdi. Şef Tolga Akın'ın yönettiği 110 kişilik orkestra büyük beğeni topladı. Almanya'da geçen yıl düzenlenen yarışmada Mozart Ödülü kazanan 14 yaşındaki Ali İnsan da Bornovalı çocuklar ile birlikte sahnedeydi. Türkiye'deki ilk konserine konuk sanatçı olarak Bornovalı çocuklarla birlikte çıkan genç yetenek, sesi ve kemanıyla herkesi büyüledi. Ali İnsan'ın 'Memleketim' şarkısına tüm salon ellerindeki Türk Bayrakları ile hep bir ağızdan eşlik etti.

Kardeşlerine teşekkür

Salonu dolduranlara seslenen Ali İnsan, 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek, "Dünya'da çocuklara bayram hediye eden tek lider Atatürk'tür. O, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyerek, sanata verdiği değeri göstermiştir. Böyle anlamlı bir günde gerçekleştirilen konserde yer almak beni çok onurlandı. Bornova Belediyesi'ne, İNCİVAK'a ve sahnede bana eşlik eden kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçek kahramanlar

Sözlerine kurucu mecliste yer alanları, vatan uğruna canını feda edenleri anarak başlayan İNCİVAK Başkanı Şerife İnci Eren, "Anne ve babam o günlerin çocuklarıydı. Hiçbir zaman masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymadılar. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu günü bir konserle kutlamak daha anlamlı ve güzel olur diye düşündük. Sahneye baktığımda Cumhuriyet çocuklarının pırıl pırıl yüzlerini, ışıl ışıl gözlerini görüyorum. Başta orkestramızın kuruluşundan bu yana bize destek olan Bornova Belediyesi'ne, Barış İçin Müzik Vakfı'na, Şef Tolga Akın'a, eğitmenlerimize ve çocuklarımızın ailelerine çok teşükkür ediyorum" dedi.

100. yıl hazırlığı

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da kendisini mutlu eden tesadüflere dikkat çekerek, "Bu yıl Gazi Meclisimizin 99. Yılı. Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağız. 2023'te de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü 100. yılları inşallah sizlerle birlikte kutlayacağım" diye konuştu.

Milli bayramlar açık alanlarda kutlanmalı

Milli Bayramlarının coşkusunun açık alanlarda tüm halkın katılımıyla yaşanması taraftarı olduğunu ifade eden Başkan İduğ, "Bizler çocukluğumuzda 23 Nisanları, 19 Mayısları açık alanlarda, stadyumlarda kutlardık. Bu renkleri herkes görsün. Önümüzdeki yıl bu konseri Bornova Büyükpark'ta herkesin izlemesini sağlayalım. Bunun için söz veriyorum" dedi.

23 Nisan'ı anlamlı kılan iki kelimenin 'Çocuk ve Bayram' kelimeleri olduğunu söyleyen Başkan İduğ, bu anlamda İncivak ile yapılan işbirliğinin sonsuza kadar sürmesini istediğini de söyledi.

Konser, hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile son buldu.