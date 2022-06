Müfit Can Saçıntı, Karşıyaka'da fidan dikti

Karşıyaka Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Yamanlar Piknik Alanı'nda, Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan usta sanatçı Müfit Can Saçıntı’nın katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Saçıntı ile birlikte, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ve 3. Yaş Üniversitesi’nin katılımcıları, çam fidanlarını toprakla buluşturdu

Karşıyaka’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Müfit Can Saçıntı “Karşıyaka'ya karşı değilim. Kalp kalbe karşı. Karşıyaka sadece yaka olarak karşı değil doğa düşmanlarına karşı olanların memleketi. Karşıyaka sayesinde hayatımda bir dikili ağacım olacak. Belgesellerde şu sözü çok duyarız: İnsanoğlu doğayı yendi. Uçmayı öğrendi, doğayı yendi. Oysa insanoğlu doğayı yenmedi, doğayı yeneceğim diye uçurumdan atarsan uçamazsın. Onun kurallarını öğrendi. Yer çekimi kanununu öğrendin. Doğanın yasalarına uyum sağlamayı öğrendin. Doğayı yenemezsiniz. Çevre Günü bunu hatırlatmak için vesile oluyor. Çevre bilincini başkalarına aşılatacak bir eylem yapıyoruz şu an. Bir gün sonrasını düşünüyorsan bitki ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüzyıl sonrasını düşüyorsan insanları eğit. Bu eğitici bir çalışma oldu sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradayım” dedi.

DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM

Konuşmasında iklim krizine ve alınması gereken önlemlere dikkat çeken Başkan Tugay da “Geçen yüzyıl fosil yakıtların, kömür ve petrol ürünlerinin çok yoğun kullanıldığı bir dönem oldu. Ulaşım ve sanayileşme arttıkça, sıcaklıkta hiç kimsenin beklemediği kadar anormal yükselmeler meydana geldi. Dünya çok ciddi oranda ısınmış durumda. Ciddi tehlike var. Dünyanın tüm dengesi bozulabilir; bitkiler ve canlılar yaşayamaz hale gelebilir. Maalesef bununla ilgili dünyanın hiçbir yerinde yeterli önlem alınmıyor. Doğaya salınan karbon miktarı giderek yükseliyor. Üretirken de tüketirken de karbon salıyoruz. Burada yapmamız gereken şey doğayla uyumlu olmayı, kirletmeden yaşamayı öğrenmektir. Gün içinde ‘İhtiyacımızın üzerinde tüketim yaptık mı, doğanın dengesini bozacak bir hareket yaptık mı?’ bunları düşünmemiz lazım. Bilgisayarı açık bıraktığımızda bu bize önemli değilmiş gibi görünüyor ama milyonlarca insanın milyarlarca insanın yapması durumunda çok büyük bir israfa dönüşüyor. Bu bilinçle düzelecek bir şey. Bugün sembolik olarak doğaya katkı anlamında, yok ettiklerimizin yerine katkı anlamında ağaç dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. İklimi ve çevreyi düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz. Yaşam şeklimizi doğaya uygun olarak değiştirmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Aramızda bu işin filozofu var. Mandıra Filozofu; Müfit Can Saçıntı. Kendisine ve duyarlılık göstererek etkinliğimize katılan herkese Teşekkür ederim” dedi. Tugay, konuşmasını “Bir ağaç dikmek için en iyi zaman 20 sene öncesiydi. İkinci en iyi zaman ise bugün” sözüyle tamamladı.