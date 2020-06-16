‘Muhteşem Süleyman’ adı Libya'da

Libya’nın Tacura kentinde belediye yetkilileri, ünlü sahil yolu olarak bilinen yolu Osmanlı Padişahı "Kanuni Sultan Süleyman'ın" adı verileceğini açıkladı.

‘Muhteşem Süleyman’ adı Libya'da
16 Haziran 2020 Salı 13:42

Libya’nın Tacura kentinde belediye yetkilileri, önemli bir karara imza attı. Tacura kentinin sahilyoluna Osmanlı Padişahı "Kanuni Sultan Süleyman'ın" anısına 'Muhteşem Süleyman' olarak adlandıracağını açıkladı. Belediye Başkanı Hüseyin Bin Attiya, Libya tarihinde büyük öneme sahip Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın, Trablus halkını özgürlüğüne kavuşturmak için gösterdiği çabanın anısına bu adımı attıklarını ifade etti.

Tacura kentinde Belediye Başkanı Bin Attiya, Hamidiya’da bulunan ‘El-Fener’den başlayan ve Jazeerat Esban kavşağına kadar olan bölümün bundan böyle  ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırılacağını ifade etti. 1510 yılında İspanyol askerlerinin Trablus'u işgal ettiklerinde yaklaşık 5 bin kadar Libyalı'nın hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de esir düştüğü işgal, dönemin Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın yardımıyla 1551 yılında İspanyol yönetiminden kurtarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılında Başbakanlık görevindeyken Tacura'yı ziyaret etmiş, kent girişi, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle donatılmıştı.

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