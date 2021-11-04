Müjdat Gezen belgeselinin galası İzmir’de yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Müjdat Gezen belgeselinin ilk gösterimi İzmir’de yapıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki etkinliğe sanat yaşamında 61. yılını dolduran Müjdat Gezen de katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kültür sanat vizyonu doğrultusunda Müjdat Gezen belgeselinin ilk gösterimi İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gazeteci Gökmen Ulu tarafından hazırlanan ve Müjdat Gezen’in hayatını anlatan belgeselin galasına ilgi yoğundu. Müjdat Gezen galada yaptığı konuşmada “Çok güzel bir belgesel olmuş. Gökmen Ulu’nun emeğine sağlık. Eksik olmasın dostlarım da iyi anlamış. Çok sağ olun, beni çok duygulandırdınız” dedi. Müjdat Gezen, kızı Elif Gezen’i de sahneye davet ederek, “Bana bu gücü verenlerin içerisinde ailem, dostlarım, yakınlarım var. Ancak beni son zamanlarda en çok mutlu eden olay hasretini çektiğim kızım Elif. Hollanda’da yaşıyor. Çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ortak değerler bir araya getirdi”



Gazeteci Gökmen Ulu ise çok heyecanlı olduğunu belirterek “Bugün burada bizi Müjdat Gezen sevgisi ve onun temsil ettiği ortak değerler bir araya getirdi. Belgeselin çekimlerine iki yıl önce başladık. Araya pandemi girdi, bugünü çok bekledik. Hasret kaldığımız Türkiye'nin temsilcisi Müjdat Gezen'i çok özledik. Aydınlanma ve demokrasi mücadelemizin simge ismi, Türk tiyatrosunun büyük üstadı, tam 61 yıldır yüzümüzü güldüren Müjdat Gezen ve değerli ailesi İzmir’e hoş geldiniz” dedi. Müjdat Gezen'in bilinmeyen yönlerini anlatmaya çalıştığını söyleyen Gökmen Ulu, “Bu belgesel hayatının önemli bir kısmını topluma vakfeden Müjdat Gezen ve onun yoldaşlarına bir saygı duruşudur. Bu belgesel yurttaşlar olarak ona olan şükran duygumuzun tezahürü olmasının ötesinde, toplumun her kesimine her daim rol model göstermektir” dedi.

Kızı Elif Gezen özel bir beste ile katıldı

95 dakikalık belgeselde, Müjdat Gezen’in meslek yaşamının yanı sıra az bilinen ve hiç bilinmeyen yönleri de anlatıldı. Anlatıcılar arasında aile üyeleri ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra ünlü dostları ve öğrencilerinden Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Kıvanç Tiner, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Zülfü Livaneli de yer aldı. Usta sanatçının müzisyen kızı Elif Gezen de özel bir bestesiyle belgeselde yer aldı.