Müjdat Gezen belgeselinin ilk gösterimi İzmir’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi Müjdat Gezen belgeselinin ilk gösterimine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00’de başlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki etkinliğe Müjdat Gezen de ailesi ile katılacak ve finalde sahne alacak

Sanat yaşamının 61. yılını dolduran Müjdat Gezen’in hayatı belgesel oldu. Belgesel filmin yönetmenliğini ve senaristliğini gazeteci Gökmen Ulu yaptı. Belgeselin Türkiye galası 3 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00’de İzmir’de yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki ücretsiz etkinliğin QR kodlu davetiyeleri 27 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden seyirciye sunulacak. Pandemi kuralları gereği salona HES Kodu uygulamasında çift doz aşı olduğu bilgisi bulunanlar veya PCR negatif test raporunu gösterenler girebilecek.

Ailesi, dostları ve öğrencileri anlatıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gala gösterimi yapılacak 95 dakikalık belgesel filmde, Müjdat Gezen’in meslek yaşamının yanı sıra az bilinen ve hiç bilinmeyen yönleri de anlatıldı. Gezen’i ailesi, arkadaşları, dostları ve öğrencileri anlattı. Anlatıcılar arasında, aile üyeleri ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra şu ünlü dostları ve öğrencileri de yer alıyor: Alper Kul, Barış Dinçel, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Cüneyt Arkın, Çağlar Çorumlu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Erkan Can, Emre Kongar, Erol Evgin, Ezgi Mola, Gonca Vuslateri, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, İlker Başbuğ, Kandemir Konduk, Kıvanç Tiner, Mustafa Alabora, Perran Kutman, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Temel Gürsu, Tınaz Titiz, Türkan Şoray, Türker İnanoğlu, Orhan Aydın, Özden İnönü Toker, Uğur Dündar, Yasemin Yalçın, Zülfü Livaneli.

Kamerada Hakkı Şahin, kurguda Bulut Bardak, ses ve müzik tasarımında Samet Önder Kök görev aldı. Kök’ün yanı sıra Seçil Aksu bestelerinin de kullanıldığı müziklendirmeye, usta sanatçının müzisyen kızı Elif Gezen de özel bir bestesi ile katıldı. Meltem Taşkıran, belgesel için özel olarak yaptığı, söz ve müziği kendisine ait şarkıyı seslendirdi.