Mükemmel bir manzara

Kapadokya bölgesinde yer alan Taşkonaklar, konforlu ve lüks konaklama imkanlarını bulabileceğiniz butik bir otel olarak dikkatleri çekiyor.

Otelin yer aldığı eşsiz konumdan ulaşılabilen mükemmel ve panoramik manzara da bir başka cazip nokta olarak ön plana çıkıyor. Konuklarını son derece özel olanaklar ile ağırlayan Taşkonaklar, lüks konaklama koşullarını da sunuyor.

Kolay Erişim

Taşkonaklar Butik otel Uçhisar Kapadokya'da bulunurken, kara yolu ile tüm Türkiye'den kolayca ulaşılabilme imkanı yanında Kayseri ve Nevşehir üzerinden hava yoluyla da ulaşıma açık bulunuyor. Kapadokya balayı otelleri arasında seçkin bir konumda bulunan otel, ulaşım konusunda ayrıca erken rezervasyon yaptırılan durumlarda, hava alanlarından ücretsiz transfer tarzı hizmetleri de sağlıyor.

Özel Bir Bölge

Binlerce yıl içerisinde oluşumları tamamlanmış olan ve dünya üstünde bulunan en özel konumlardan biri olan Peri Bacaları, taşıdığı turistik değer ile birlikte kaya mezarları, freskler ve yeraltı şehirleri ile de olağanüstü bir turizm bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Taşkonaklar Butik otel ise Eski Uçhisar beldesinde tarihi kalıntılar ile iç içe bulunan nadide konumu ile gezginlerin gözdesi durumunda bulunuyor. Son derece lüks donatılmış, konforlu mağara oda ve suitlerde konaklama imkanları ile birlikte birinci sınıf otel hizmetlerine de Taşkonaklar'da ulaşabiliyorsunuz.

Özenle Korunmuş Tasarımlar

Otel odalarını oluşturan duvarlarda yer alan işlemeler ile birlikte kemerler ve taşlarda özenle korunduğundan, bu odaların kendilerine ait öyküleri bulunuyor. Sadelik ve konforun iç içe geçtiği bu özel oda tasarımları ile otelde, standart odalar yanında Suit oda, Junior Suit oda, Jakuzili Royal Suit oda ve Jakuzili Deluxe Teras odalar arasından seçim yaparak konaklama imkanına sahip oluyorsunuz. Şömineli oteller arasında ilk akla gelen Taşkonaklar otelin beş dakikalık yürüyüş yolu uzağında bambaşka bir atmosfere sahip Güvercinlik vadisine ulaşabiliyorsunuz. Peri bacalarının içinde, gökyüzüne dağılmış rengarenk balonlar altında muhteşem dokuyu hissedebiliyorsunuz.

Aktivite Seçenekleri

Taşkonaklar'da eşsiz bir ortamda konaklama ve sunulan otel imkanlarından yararlanma şansı yanında otelin sağladığı aktivite seçeneklerinden de faydalanabiliyorsunuz.

Bu kapsamda;

Kapadokya bölgesini havadan izleyebileceğiniz balon turu,

Peri bacaları arasında atlar ile gezi,

Doğal ve tarihi güzellikler içinde yürüyüş turu,

Farklı arkeoloji ve kültür turlarına katılma,

Jeep ile safari organizasyonu,

Gün batımını seyredebileceğiniz piknik

Tarzı imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Bu özel aktivite seçenekleri ile bölgeyi ve Peri Bacalarını her ayrıntısı ile keşfedebiliyorsunuz.

Ekonomik Fiyatlar

Otel, tüm bu seçkin hizmetlerini güler yüzlü personelleri ile sunarken, elit imkanları ve butik otel avantajlarını bir arada bulabilme olanağı veriyor. Bu kapsamda ayrıca Taşkonaklar'ın zengin mutfaklarından size ulaştırılan birbirinden lezzetli yemekleri tatma şansınız bulunuyor. Başka bir yerde bulamayacağınız bu elit otelcilik hizmetlerine ise oldukça makul ücretler karşılığında ulaşabiliyorsunuz.



