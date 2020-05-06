Mutfaklar şenlendi

İzmir'de, salgın nedeniyle "Evde kal" çağrılarına uyan kadınlar bu ramazanda Ege'nin birbirinden lezzetli tatlarına yöneldi. Ege'de ev hanımlarının ramazana özel yemeklerinin başında enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, ve zeytinyağlı bakla gibi tatlar geliyor.

Zeytinyağlı sebze yemekleriyle öne çıkan İzmir'de bu ramazan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden restoranların kapanmasıyla evde yapılan yemeklere ilgi arttı. Ege mutfağı, ramazan ayında iftar sofraları için hafif ve leziz yemekleriyle bir adım öne çıkıyor. Zeytinyağlı sebze yemekleriyle bilinen Ege mutfağının ramazana özel yemeklerinin başında enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi tatlar geliyor. Evde vakit bolluğunun da etkisiyle unutulmaya yüz tutmuş yemekleri hazırlama imkanı bulan kadınlar, ramazan pidesinden ana yemeklere, şerbetlerden şambali, İzmir lokması, akaşı gibi tatlılara kadar birçok lezzeti iftara yetiştirme imkanı buluyor. Eğitimlerle kadın istihdamı oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren ve Türk mutfağına yönelik çalışmalar yürüten İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Demet Burçak, yaptığı açıklamada, "Geleneksel Ege Yemekleri" teması doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Daha çok zaman

Bu dönemde insanların ev yemeklerine yöneldiğini ifade eden Burçak, artık ramazan sofralarında evde hazırlanan yemeklerin baş göstermeye başladığını anlattı. Zeytinyağlı yemeklerin sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan Burçak, "Koronavirüs nedeniyle insanların dışarıdaki yemek alışkanlıklarının ortadan kalkması, kadınların daha çok mutfağa zaman ayırmasına neden oldu. Bu sayede özellikle hastalıktan korunmak amacıyla bağışıklığı arttırmak için sebze ağırlıklı olmak üzere tencere yemeklerine önem vermeye başladık. Kültürümüzden gelen tencere yemeklerini beslenmemizde kullanmamızın sağlığımız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Farklı tarifler

İzmirli Cemile Şimşek ise yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu dönemde evde kaldığı için farklı tarifler denediğini ifade etti. Daha önceleri evde yapamadıkları şeyleri yemek için sıklıkla dışarı çıktıklarını bu dönemde ise her şeyi evde yapmaya çalıştığını aktaran Şimşek, şöyle konuştu: Pek çok yemeği hazır olarak dışarıdan alıyorduk, şu anda salgından dolayı evdeyiz ve hareketlerimiz azaldı buna paralel olarak da bir şeyler yapmak ihtiyacı duyuyoruz. Bu ihtiyaçlar bir yandan iş yükünü arttırırken diğer taraftan aslında hobi olarak ve zamanı verimli geçirmek için bir alternatif olarak çıkmaya başladık. Artık ev yemeklerini ve tatlılarını çok fazla tercih etmeye başladık. Şu anda hep evdeyiz ve her yemeği yapmaya çalışıyoruz. Geçenlerde lazanya canım çekti onu evde açarak yaptım.