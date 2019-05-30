Mutlaka izlenmesi gereken kült filmler

Modern sinema endüstrisi salt pazarlama stratejisi olarak sinemanın değişmezleri arasında yer almaktadır.

Efsane Kült Filmler Eski filmler denilince ilk akla gelen izlerken uyunacak filmler olmaktadır. Filmler siyah beyaz ise en özel anlar işte o anlar olmaktadır. Fakat modern sinema endüstrisi salt pazarlama stratejisi olarak sinemanın değişmezleri arasında yer almaktadır. Beyaz perdeye eşsizlik katan derinlik ve belki de en önemlisi insanın kendisi olmaktadır. Bunların yanı sıra kült filmler ve mutlaka izlenmesi gereken filmler araştırılarak en güzel filmler izlenebilmektedir. Eşsiz güzellikte birbirinden ayrıntılı konu ve hikayeleri olan filmler kendilerine bağlamaktadır. En nihayetinde bol patlamalı saçma sapan aksiyonlu ve izleyene hiçbir şey katmayan filmleri izlemek yerine özel filmler araştırılarak keyifli film izleme olanaklarından yararlanmak mümkün hale gelmiştir. Bronenosets Potyomkin filmi aslında mühendis olan Sergei M.Eisenstein tarafından 1925 senesinde çekilmiş olup 1905 senesinde Çarlık Rusyasına karşın yapılan halk ayaklanmasını patlatmak için Sovyet Rusya bu filmi sipariş ettiği de bilinen gerçekler arasında yer almaktadır. Bu filmle beraber mühendis yönünü konuşturarak sinema endüstrisine yadsınamaz katkılar sunmaktadır. Hikayenin anlatımında kullanılan yan öğeler geliştirildiğinde basit efekt ve Potemkin Zırhlısı tarihteki en önemli filmler halini almıştır. İşin ironik tarafı ise filmi çektiren Sovyet sekteryası filme yayın yasağı koymuştur. Bu durumda yapılması gereken ise sadece en anlamlı olan filmlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Devamı: 1080p Film izle

Mutlaka İzlenilmesi Gereken Filmler

Mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında genellikle kült ya da büyük başarıya ulaşmış filmler bulunsa dahi birçok bilinmeyen kıyıda köşede kalmış etkileyici filmlerde yer almaktadır. İşte olğanüstü yapıtlar arasında yer alan birçok eser de bulunmaktadır. Cesaretin var mı aşka filmi adeta Amelie etkili 2003 yapımı bir Fransız bombası olmaktadır. Sıra dışı b,r öyküye sahip olan olağanüstü aşk filmi olarak yer almaktadır. Bunların yanı sıra eşsiz filmler arasında yer alan Kaynak filmi ise bilim kurgu ve fantastik filmler arasında yer almaktadır. Romantik ve mistik yönü ile de ağır basan bir film olarak karşımıza gelmektedir. Fedakarlık ve yaşamak yanı sıra yaşatmak gibi konuları esas alan bu yapım müzikleri ile de hayranlık uyandırmaktadır. Bunlar yanı sıra kült filmler ve mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alan geleceğe dönüş filmi ve yıldızlar arası filmi yanı sıra daha birçok filmler bulunmaktadır. Bazıları sıcak sever filmi ise klasik komedi filmleri arasında yer almaktadır. Vizyona girmesinden 60 sene geçmesine rağmen halen daha güldürmeyi başarmaktadır. Fakat hint filmlerine karşı önyargıları bulunanlar için 3 ıdıots filmi yapımını deneyerek bir ilki yaşama olanaklarına sahip olabilirsiniz. Baştan aşağıya duygu karmaşası yaşatacak olan film sürükleyen ve adeta eşsiz bir hikaye sunan film tamamıyla popüler filmler listesinde ilk sıralamalarda yer almayı başarmaktadır. https://www.dolufilmizle.com/mutlaka-izlemeniz-gereken-30-basyapit-film

Kült Filmler Neden İzlenmeli?

Yaygın kanının tam tersi olan kült filmler gösterimlerinde başarı gösteremeyen eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış olan ya da düşük bütçeli bağımsız filmler olmamaktadır. Bir filmin kült olarak değerlendirilmesi için ana akım sinema ile olan ayrımına bakılabilmektedir. Kült filmler kendi türünün dışına taşan sıra dışı özellikleri ile kategorize edilmektedir. Bir filmin kült olarak değerlendirilebilmesi için belirli bir türe gerek duyulmamaktadır. Fakat bilimkurgu ve korku türündeki filmler kült olmaya daha yatkın olmaktadır. Gençlik filmleri de yine aynı şekilde kült filmleri arasında yer almaktadır. Bir filmin kült olarak değerlendirilmesinde kimi zamanlar filmde kullanılan müzik ya da obje etkili olabilmektedir. Bu durumda Mutlaka izlenmesi gereken filmler araştırılarak izlenebilmektedir. Ölmeden Önce İzlenmesi Gereken Kült Filmler Memento filmi ucuz otel odalarında konaklayan ve sadece nakit para kullanan biri olmaktadır. Şık giysiler giyerek Jaguar marka araba kullanan Leonard dışarıdan iş adamı gibi görünmektedir. Fakat hayatını karısına tecavüz ederek öldüren kişiyi bulmak için adamıştır. Fakat bu yolda ciddi engele sahip olmasından dolayı ender rastlanan hafıza kayıpları yaşamaktadır. Bu film Mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almakta olup yanı sıra kült filmler arasında da yer almaktadır. Eşsiz filmler arasında yer alan ihtiyar delikanlı filmi de yine aynı şekilde 15 sene boyunca eski püsküllü bir hücrede tutuklu bırakılmıştır. Gerçeği bulmak üzere bir yol bulur fakat özü acı dolu bir yoldan geçerek acı dolu anlar yaşar.