Müzede sınırlar ötesi eğitim

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, öğretmen ve öğrencilere yönelik çevrim içi eğitimlerle de alanında bir ilki gerçekleştiriyor

Öğrencilerin sınıf içi öğrenmesini desteklemek için hazırlanan ve Türkiye’nin her yerinden katılımın mümkün olduğu eğitimler, biyolojiden astronomiye, fen bilgisinden teknolojiye kadar birçok konuya odaklanıyor. Keşfe dayalı ve eğlenceli içerikler öğrencilere mekandan bağımsız bilinç ve beceri kazandırmayı hedefliyor. ‘Sınırsız müzecilik’ anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Rahmi M. Koç Müzesi, eğitimde de sınırları kaldırdı. Müzenin, okul müfredatını destekleyen ‘Müzede Eğitim’ uygulaması çevrim içi ortamda öğretmen ve öğrencilerle buluşuyor. Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan eğitimler iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. İlk aşamada çevrim içi eğitim öncesi öğretmen ve öğrenciler sınıfta seçtikleri konu hakkında tartışma ve etkinlikler düzenliyor. İkinci aşamada ise canlı yayın ziyareti ile müze tanıtımı, konu anlatımı ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Atölyeler yapılıyor

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunurken hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olan eğitimlerde biyolojiden astronomiye, fen ve teknolojiden yenilenebilir enerjiye kadar farklı konularda atölyeler sunuluyor. Öğrenciler ayrıca müze koleksiyonunda yer alan objeler ile kara yolu, raylı ulaşım, denizcilik, havacılık ve iletişim konularında mekandan bağımsız olarak daha detaylı bilgiler ediniyor. Öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı yakalarken dersleriyle de bağlantı kurarak bilinç ve beceri kazanıyorlar.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimler, Zoom üzerinden 40’ar dakika olarak iki ayrı şekilde gerçekleştiriliyor. İlk 40 dakikanın sonunda 10 dakika ara veriliyor. Katılımın minimum 15, maksimum 30 kişiyle sınırlı olduğu eğitimler için öğretmenler, yıllık eğitim planında yer vermek istedikleri bir ya da birden fazla alan seçebiliyor. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim süreci boyunca devam edecek eğitimlerden faydalanan öğrenciler, İstanbul, Ankara ve Ayvalık’taki Rahmi M. Koç Müzelerinden birine giriş hakkı da kazanıyor. Geniş bir yelpazede ele alınan eğitim ve atölyeler şöyle:

İletişim Eğitimi

Mustafa V. Koç Binası’nda yer alan; telgraf, telefon, diktafon, gramofon, kamera ve televizyon gibi önemli iletişim aletlerinin nadir örneklerinin bir araya geldiği koleksiyonu inceleme imkanı bulan öğrenciler, iletişim tarihine yolculuk yapıyor.

Zeytinyağı Fabrikası Eğitimi:

Müzede yer alan bu bölüm Ayvalık’ın Bademli Köyündeki gerçek bir zeytinyağı fabrikasının parçalarından oluşturuldu. Bu bölümdeki eğitimde gerçek bir buharlı makinenin, taşıyıcı bantlarla çevrilen değirmen taşlarının ve preslerin nasıl çalıştığı öğrenilebiliyor.

Ulaşım Araçları:

Hava, kara, denizyolu ve raylı ulaşıma ilişkin bilgilerin verildiği bu eğitimlerde öğrenciler B-24 uçağının parçalarını incelerken atlı ve elektrikli tramvayların çalışma prensiplerini karşılaştırabiliyor. Denizyolu ulaşımına ilişkin gelişmeler ve Kısmet Teknesi’nin ayrıntılı hikayesi ile ilk buharlı arabadan müzede yer alan Malden Buharlı Otomobili’nin çalışma prensiplerine kadar zengin bir içerik bulunuyor.

Bilimsel Aletler: Güneş Saati

Güneş saati eğitimi ile insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan zamanın takibinin sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik geçmişine geri dönülüyor. Bu bağlamda Güneş saatinin çalışma prensibi, tarımın insan hayatındaki önemi öğreniliyor.

Renkli Matematik Dünyası:

2010 yılının Aralık ayında açılan bu bölüm; 43 adet deney seti ve öğretmen anlatımlarıyla çocuklara, matematik ve fen bilimlerini “anlaşılmaz, erişilmez” olmaktan çıkarıp “dokunulabilir, sevilebilir ve anlaşılabilir” kılmayı hedefliyor.

Enerji Atölyesi:

Enerji atölyesi ile dünyadaki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının nasıl oluştuğu, üretim süreçleri, kullanım alanları ve çevreye olan etkileri ele alınıyor. Ham petrol rafineri maketi ile öğrenme imkânı sunuluyor.

Fen ve Teknoloji Atölyesi:

Bu atölyede kaldıraçlar, palangalar, eğik düzlem, dişli çarklar ve sürtünme kuvveti deneyleri yer alıyor. Bu çalışma ile öğrenciler, fen ile teknoloji arasındaki ilişkiyi bütünleştirecek, aynı zamanda günlük hayatta karşılaştığı sorunlara fenden yararlanarak çözüm arayışında bulunabiliyor.

Astronomi Atölyesi:

Astronomi Atölyesi, Büyük Patlama'dan günümüze kadar uzanan 13.8 milyar yıllık süreci dev panolar ve Sihirli Küre'den paylaşılan görüntülerle öğrencilere aktarıyor.

Biyoloji Atölyeleri:

Biyoloji atölyelerinde vücudun temel yapı taşı DNA ve insan bilimi arasındaki bağ ele alınıyor, klorofil ve şeker deneyleriyle yaparak-yaşayarak öğrenme sağlanıyor.

*Öğretmenler katılmak istediği eğitim/eğitimleri seçerek 0212 369 66 00 133-120-105-136 dahili numaralar veya muzeegitimi@rmk-museum.org.tr üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor.