Müzik piyasasını takip edin

Müzik piyasası artık çok farklı bir sürece girdi. Kaset ve cd'lerin yerini dijital olarak tanımlanan kayıtlar ile internet linkleri aldı.

Hal böyleyken müzik piyasasını takip etmek de artık eskisi gibi değil. Bunu internet üzerinden yapmak gerekiyor. Tubidy size bu fırsatı sonuna kadar sunmakta.

Son Haberleri Öğrenin

Tubidy ilk defa 2014 yılında kurulan ve ülkemizin en iyi müzik platformlarından birisi. 6 senelik deneyimi sayesinde müzik piyasasının nabzını da tutmasını biliyor. Siteye giriş işleminden hemen sonran birçok farklı bilgiye blog üzerinden hemen erişim sağlamak mümkün. Burada genel müzik bilgileri kapsamında türler ve örnekleri yer alıyor. Aynı zamanda en son çıkan albümleri de buradan görüntülemek son derece kolay.

Kategori İçinden Seçin Yapın

Tubidy müzik sitesinin sol tarafında kategori olarak tanımlanmış olan bir bölüm var. Burada birçok değişik tür var. Bunların içinde yabancı, sanat, rock, rap, pop, klasik, jazz, arabesk mevcut. Aynı zamanda her tarzın yanında o konuya dair kaç tane paylaşım olduğu da açık bir biçimde belirtilmiş. Böylelikle gerekli birçok değişik bilginin alınması mümkündür.

Video İzlemek Çok

Kolay Birçok kişi için müzik ile video klipler iç içe geçmiş durumda. En sevdiğiniz sanatçının videolarını son derece hızlı ve aynı zamanda sorunsuz bir biçimde buradan izleyebilirsiniz. Anasayfa Tubidy

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Şarkı Sözlerini Öğrenin

Artık sevdiğiniz şarkının sözlerini aramak için hiçbir şekilde zaman kaybetmenize gerek yok. Çünkü bunu site üstünden hemen görüntülemeniz mümkün oluyor. Üstelik anlaşılır bir şekilde ifade edilmiş olması büyük bir şans. Bunun için kategori kısmını kullanmak yeterli olacak. Buradan ilk olarak tarz seçimi yapılmalıdır. Ardından da sanatçıların şarkılarının olduğu yerden sözleri görüntüleyebilme şansınız var. Tüm bunlar ve fazlası için siteye giriş yapın. Üstelik bunu bilgisayar yerine mobil cep telefonları ile tabletler üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Site hızlı bir biçimde açılır.