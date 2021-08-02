Müzisyenlerin sıkıntıları belgesel oldu

İzmirli film yapımcısı Atakan Uğur Karagöz, son yıllarda müzisyenlerin yaşadığı sıkıntıları “Çile Bülbülüm” isimli belgeselle dile getirdi. Dört bölümlük belgesel pandemi döneminde ve öncesinde müzik insanlarının neler yaşadığını ve neden intihar ettiğini anlatıyor

İzmirli film yapımcısı Atakan Uğur Karagöz’ün 2021 ocak ayından bu yana çekimlerini ve post prodüksiyon işlemlerini gerçekleştirdiği “Çile Bülbülüm” isimli müzik belgeseli ile müzikle geçimini sağlayan müzik insanlarının yaşadığı ekonomik, kültürel ve psikolojik sorunlarını dile getirdi. Temmuz ayının ilk haftasında BluTV’de yayına giren belgeselde İzmir ve İstanbul’da 29 müzik insanıyla gerçekleştirilen çalışmayla toplumsal bir konuya dikkat çekiliyor.

“Müzisyenlere karşı sergilenen tutum bizi üzüyor”

“Çile Bülbülüm” isimli müzik belgeseli ile ilgili açıklamalarda bulunan Karagöz, “Müzik yapılan mekanların ve konser alanlarının pandemi döneminde uzun süre kapalı kalması ve müzik insanlarının kısıtlı imkanlarla sahne yapmaya çalışması sebebiyle ekonomik anlamda zorlandıklarını biliyoruz. Müzik ekonomisi sadece şarkı söyleyen insanlardan ibaret değildir. Enstrümanistler, sahne çalışanları, tone mysterylar, barmenler, garsonlar, güvenlik görevlileri, mekan sahipleri… Bu ekonomiyi oluşturan insanların tamamı pandemi sürecinde çok zor zamanlar geçirdi. Temmuz ayında kısmen açılan sahneler sebebiyle biraz olsun nefes alan müzik insanları, sahnelerini gece 00.00’da bitirmek zorunda olduklarından, uygulanan politikanın onları tam olarak istedikleri noktaya getirdiğini maalesef düşünemiyorlar. Zira bir çok insanın iç içe olduğunu gördüğümüz ve bildiğimiz çoğu faaliyet sınırsız bir şekilde devam ederken müziğe ve müzisyene karşı sergilenen bu tutum bizleri çok üzüyor ve endişelendiriyor” dedi.

4 bölüm 138 dakika



Belgeselde pandemi döneminde müzik insanlarının neler yaşadığını ve neden intihar ettiğini anlatan Karagöz, müzisyenlerin sadece pandemi dönemi değil öncesinde de yaşanılanları anlatıyor. Belgeselde Peyk grubunun vokalisti İrfan Alış ve Deniz Tekin gibi ünlü ve müzik piyasasında saygı duyulan isimler yaşadıklarını anlatıyor. Ayrıca İzmirli önemli müzik gruplarından Beyefendi ve Başıbozuk da Türkiye’de müzik yapmanın zorluklarını dile getiren gruplar arasında. Belgesel 4 bölümden oluşurken ve her bölüm farklı problemleri ele alıyor. Toplamda 138 dakika olan belgeselin çekim - kurgu, ses ve renk düzenlemeleri gibi tüm prodüksiyonel çalışmalarını Atakan Uğur Karagöz üstlendi. Kamera arkasında ise Orkun İşleker, Oğuzhan Karagöz ve Gizem Akgün gibi isimler yer alıyor. Belgeselin müzikleri ise elektronik müzik sanatçısı ve prodüktör Alihan Selçuk tarafından yapıldı.