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Narlıdere Belediyesi ve Folkart’tan “Atatürk” Sergisi!

Narlıdere Belediyesi’nin Atatürk Kültür Merkezi içinde yapımını tamamladığı yeni sergi salonu, Folkart Galeri’nin muhteşem koleksiyonuyla açılış yaptı. Özel eşyaları ve dönemsel belgeleri içeren “Sarışın Bir Kurt/ Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” büyük ilgi gördü. Başkan Ali Engin “Tüylerinizi diken diken eden bu sergiyi, ay sonuna kadar mutlaka gezmelisiniz” dedi

Narlıdere Belediyesi ve Folkart’tan “Atatürk” Sergisi!
13 Temmuz 2021 Salı 16:10

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin artması adına çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, AKM içinde yeni bir sergi salonu oluşturdu. İlk sergi ise Folkart Galeri’nin eşsiz “Sarışın Bir Kurt/ Mustafa Kemal Atatürk Koleksiyonu” ile açıldı. Atatürk’ün özel eşyalarından, kendi el yazısını taşıyan telgraf ve çeşitli evraklar ile kendi imzaladığı fotoğraflarından oluşan 100 eserlik sergi, katılımcıların beğenisini kazandı. Salonun ve serginin açılış kurdelesi de birlikte kesildi. Serginin -bayram tatili dahil- ay sonuna kadar ziyarete açık olacağı belirtildi. Açılış sonrası Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası mini bir konser verdi.

“MUTLAKA ZİYARET ETMELİSİNİZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Kentimizin sanat vizyonuna ivme kazandıracak bu sergi salonunu, böylesi kıymetli ve tüyleri diken diken eden bir koleksiyonla ziyarete açmak çok anlamlı. Ay sonuna kadar, tüm İzmirlileri sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.

“ÇOK KIYMETLİ BİR KOLEKSİYON”

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan “Atatürk’ün şahsi eşyaları ve kendi el yazısını taşıyan belgelerin birarada ve ziyaret edilebilir olması çok kıymetli. Narlıdere’nin yeni sergi salonunda bu koleksiyonu herkesin görmesini diliyorum” dedi.

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu “Milli Mücadele ruhunu, bizi biz yapan değerleri yeniden hatırlatan sergide  ve yeni sergi salonunda emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.

Etiketler; #sergi #Atatürk sergisi #narlıdere
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