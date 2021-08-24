Narlıdere'de Çim Konserleri başlıyor!

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla kültür- sanat etkinliklerine hız veren Narlıdere Belediyesi, bu yaz ilk kez çim konserleri düzenleyecek. Bir ay boyunca devam edecek konserler, İzmirlileri müziğe doyuracak. Başkan Ali Engin “Kötü ve stresli günlerden geçiyoruz. Bu süreçte bir nebze de olsa stres atmak için herkesi çim konserlerimize bekliyoruz” dedi

Narlıdere Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Çim Konserleri, pazar yerinin üst kısmındaki zeytinlik alanda yeni yapılan Zeytin Kafe’nin bahçe alanında 21.00- 23.00 saatleri arasında yapılacak. İlk konser 25 Ağustos Çarşamba günü (yarın) gerçekleşecek ve Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Fasl-ı Nazenin sahne alacak. 2 Eylül Perşembe günü Kaset grubu rock konseri verecek. 9 Eylül Perşembe günü pop müziğinin sevilen sesi Sinan Efe Aksoy sahne alacak. 16 Eylül’de de Semih Anıl çim konserlerinin kapanışını yapacak.



"TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Ülke olarak kötü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte bir nebze de olsa stres atmak için herkesi çim konserlerimize bekliyoruz” dedi.

