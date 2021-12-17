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Narlıdere yeni yılı Yonca Lodi ile kutlayacak

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Yonca Lodi ve Popüler Müzik Korosu, 20 Aralık Pazartesi günü Narlıdere Belediyesi’nin Yeni Yıl Konseri’nde sahne alacak

Narlıdere yeni yılı Yonca Lodi ile kutlayacak
17 Aralık 2021 Cuma 13:24

Narlıdere Belediyesi, 2022’yi erken karşılıyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcularından Yonca Lodi ile Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu birlikte sahne alacak. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde 20 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da Hakan Eren’in sunumuyla gerçekleştirilecek konser, ücretsiz olacak. Repertuvarı özenle hazırlanan konserde Yonca Lodi ve şefliğini Ferda Yılmaz’ın yapacağı Popüler Müzik Korosu, Türk Pop Müziği’ne damga vurmuş eserlerle kulakların pasını silecek.

‘HERKESİ BEKLİYORUZ’

Yeni yıl konserine tüm vatandaşları davet eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Böylesine özel etkinlikler ile ilçemizde önemli isimleri ağırlıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerine özen gösteriyoruz. Yeni yılı birlikte karşılamak adına tüm İzmirliler’i konserimiz bekliyoruz” diye konuştu

Etiketler; #narlıdere #yonca lodi #yeni yıl konseri #narlıdere belediyesi
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